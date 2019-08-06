Как выглядела Алла Вербер перед смертью: последние фото директора ЦУМа

Незадолго до смерти известная бизнес-леди, легендарный фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер веселилась на юбилее композитора Игоря Крутого в Турции.
Соответствующие фото, на которых она выглядит вполне здоровой, опубликованы на странице покойной знаменитости в Instagram.
Она позировала перед камерами в тельняшках, разноцветных нарядах. Загорала и каталась на велосипедах. И все эти снимки были обнародованы буквально за пару дней до известия о смерти бизнес-директора.
Вербер незадолго до смерти
instagram /verberalla
На фото она позировала с счастливой улыбкой с другими российскими знаменитостями: Филиппом Киркоровым, Николаем Басковым, дочерью и внучками.
Вербер и Ольга Крутая
instagram /verberalla
Вербер в турецком стиле
instagram /verberalla
Алла Вербер в тельняшке
instagram /verberalla
Вербер с Киркоровым и Басковым
instagram /verberalla
Алла Вербер
instagram /verberalla
Алла Вербер с подругами
instagram /verberalla
Вербер на велосипеде
instagram /verberalla
Вербер в гамаке
instagram /verberalla
Алла Вербер и Игорь Крутой
instagram /verberalla
Алла Вербер с дочерью
instagram /verberalla
Алла Вербер на пляже
instagram /verberalla
Как сообщал OBOZREVATEL, информация о смерти Вербер появилась 6 августа. По данным СМИ, знаменитость накануне была доставлена в больницу из-за тяжелой болезни. Что примечательно, Вербер долгое время боролась с раком.
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