Как выглядела Алла Вербер перед смертью: последние фото директора ЦУМа

Незадолго до смерти известная бизнес-леди, легендарный фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер веселилась на юбилее композитора Игоря Крутого в Турции.

Соответствующие фото, на которых она выглядит вполне здоровой, опубликованы на странице покойной знаменитости в Instagram.

Она позировала перед камерами в тельняшках, разноцветных нарядах. Загорала и каталась на велосипедах. И все эти снимки были обнародованы буквально за пару дней до известия о смерти бизнес-директора.

Вербер незадолго до смерти instagram /verberalla

На фото она позировала с счастливой улыбкой с другими российскими знаменитостями: Филиппом Киркоровым, Николаем Басковым, дочерью и внучками.

Вербер и Ольга Крутая instagram /verberalla

Вербер в турецком стиле instagram /verberalla

Алла Вербер в тельняшке instagram /verberalla

Вербер с Киркоровым и Басковым instagram /verberalla

Алла Вербер instagram /verberalla

Алла Вербер с подругами instagram /verberalla

Вербер на велосипеде instagram /verberalla

Вербер в гамаке instagram /verberalla

Алла Вербер и Игорь Крутой instagram /verberalla

Алла Вербер с дочерью instagram /verberalla

Алла Вербер на пляже instagram /verberalla

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о смерти Вербер появилась 6 августа. По данным СМИ, знаменитость накануне была доставлена в больницу из-за тяжелой болезни. Что примечательно, Вербер долгое время боролась с раком.

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