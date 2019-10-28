"Как вы позволили жене сняться в подобном?" Харламов разозлился из-за порно-сцены с голой Асмус

Российский комик Гарик Харламов прокомментировал фильм "Текст", в котором снялась его супруга актриса Кристина Асмус. Так, в ленте она засветилась в достаточно откровенной сцене секса.

Харламов заявил, что гордится женой и не видит ничего постыдного в этом. Об этом комик рассказал на своей странице в Instagram.

Гарик Харламов и его жена Кристина Асмус 7Дней

"Гарик, вы видели сцену секса? Как вы позволили жене снятся в подобном? Вашу жену @&#% на всю страну, а вы спокойны? Это наиболее ласковые вопросы. Есть и пожестче конечно. Собираю коллекцию для выставки потом. Так как фильм называется "Текст" , отвечу текстом. Если из всего фильма вы запомнили только сцену секса, то мне вас жаль. Фильм не об этом. Совсем. Теперь, когда вы обсудили эту сцену и завалили меня вопросами, пойдите и посмотрите все таки о чем кино вообще", - пишет Харламов.

Харламов и Асмус cosmo.ru

Он отметил, что его жена актриса и в этом фильме она отлично справилась со своей задачей.

"Моя жена актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. И что? Когда я смотрю другое кино, сериалы и там вижу сцены секса, у меня не возникает вопроса "Что они себе позволяют? Они же не муж и жена!", - заявил комик.

Кристина Асмус и Гарик Харламов

"Это кино! В фильме "Текст" нет моей жены, там история совсем о других людях. История тяжелая и сложная. Фильм "Текст" очень хорошая работа. Что я думаю о моей жене? Я ей горжусь! Это очень крутая и сложная актерская задача и она была исполнена блистательно!", - подытожил Харламов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, скандальная российская телеведущая Ксения Собчак, которая недавно подогрела слухи о своей беременности, пожаловалась на голую грудь жены комика Гарика Харламова актрисы Кристины Асмус.

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