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18 февраля • обновлено в 12:05
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"Как вульгарно": экс-звезду "Дом-2" разнесли за фото без трусов

5.9т
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Бывшая звезда скандального телепроекта "Дом-2" Нелли Ермолаева опубликовала откровенное фото, на котором позирует без трусов.

Смелой фотографией знаменитость поделилась на личной странице в Instagram.

Нелли Ермолаева

Нелли Ермолаева

Instagram @ermolaevanelly

Новости
"Без трусов сидит": Седокову разгромили из-за откровенного фото

На черно-белом снимке Ермолаева без трусов сидит на музыкальном инструменте.

Откровенная фотография вызвала бурю негодования у поклонников звезды. В комментариях подписчики раскритиковали Нелли:

"Фото вульгарное", "Зачем такие фото?", "Что же за время такое, что ради хайпа необходимо снять белье?", "Разочаровала...", "Отписываюсь".

"Как вульгарно": экс-звезду "Дом-2" разнесли за фото без трусов
"Как вульгарно": экс-звезду "Дом-2" разнесли за фото без трусов
"Как вульгарно": экс-звезду "Дом-2" разнесли за фото без трусов
"Как вульгарно": экс-звезду "Дом-2" разнесли за фото без трусов
"Как вульгарно": экс-звезду "Дом-2" разнесли за фото без трусов
"Как вульгарно": экс-звезду "Дом-2" разнесли за фото без трусов
"Как вульгарно": экс-звезду "Дом-2" разнесли за фото без трусов
"Как вульгарно": экс-звезду "Дом-2" разнесли за фото без трусов
"Как вульгарно": экс-звезду "Дом-2" разнесли за фото без трусов

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Нелли Ермолаева поделилась провокационным фото со своим сыном Мироном и нарвалась на критику сети. На снимке они вместе с мальчиком позировали полностью голыми.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
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