"Как вульгарно": экс-звезду "Дом-2" разнесли за фото без трусов

Бывшая звезда скандального телепроекта "Дом-2" Нелли Ермолаева опубликовала откровенное фото, на котором позирует без трусов.

Смелой фотографией знаменитость поделилась на личной странице в Instagram.

Нелли Ермолаева Instagram @ermolaevanelly

На черно-белом снимке Ермолаева без трусов сидит на музыкальном инструменте.

Откровенная фотография вызвала бурю негодования у поклонников звезды. В комментариях подписчики раскритиковали Нелли:

"Фото вульгарное", "Зачем такие фото?", "Что же за время такое, что ради хайпа необходимо снять белье?", "Разочаровала...", "Отписываюсь".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Нелли Ермолаева поделилась провокационным фото со своим сыном Мироном и нарвалась на критику сети. На снимке они вместе с мальчиком позировали полностью голыми.

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