"Как все раздражает!" Пугачева озадачила сеть новым образом

Российская примадонна Алла Пугачева удивила поклонников новым образом.

Так, в Instagram появилось ее новое фото, сделанное во время шопинга. На снимке артистка одета в зеленый костюм в белый горох свободного кроя.

Пользователи тут же окрестили наряд "пижамой".

#allapugacheva #аллапугачева @alla_orfey Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum) 14 Авг 2018 в 3:51 PDT

Ранее журналистам она объяснила, что не является слишком привередливой в плане выбора одежды, пишут "Дни.ру".

"Если надо куда-то собраться, я это делаю очень просто. Все зависит от ситуации. К примеру, поранила недавно ногу – значит, надеваю обувь, которая не мешает ране, а под нее уже подбираю наряд. А бывает, нужно создать определенное настроение. Я смотрю на вещи и размышляю: "Вот в этом мне будет весело, а в этом могу кого-нибудь напугать. Мне сегодня это нужно? Почему бы и нет?". Или другой настрой: "Как меня сегодня все раздражает! Тогда и я буду всех раздражать и такое надену, что все подумают: "С ней что-то не так!" - объяснила Пугачева.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алла Пугачева, которую недавно "похоронили" некоторые СМИ, впервые засветилась в социальных сетях после продолжительного молчания.