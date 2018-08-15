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СпортLady

"Как все раздражает!" Пугачева озадачила сеть новым образом

15.1тЧитать новость на украинском

Российская примадонна Алла Пугачева удивила поклонников новым образом.

Так, в Instagram появилось ее новое фото, сделанное во время шопинга. На снимке артистка одета в зеленый костюм в белый горох свободного кроя.

Пользователи тут же окрестили наряд "пижамой".

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#allapugacheva #аллапугачева @alla_orfey

Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum)

Ранее журналистам она объяснила, что не является слишком привередливой в плане выбора одежды, пишут "Дни.ру".

"Если надо куда-то собраться, я это делаю очень просто. Все зависит от ситуации. К примеру, поранила недавно ногу – значит, надеваю обувь, которая не мешает ране, а под нее уже подбираю наряд. А бывает, нужно создать определенное настроение. Я смотрю на вещи и размышляю: "Вот в этом мне будет весело, а в этом могу кого-нибудь напугать. Мне сегодня это нужно? Почему бы и нет?". Или другой настрой: "Как меня сегодня все раздражает! Тогда и я буду всех раздражать и такое надену, что все подумают: "С ней что-то не так!" - объяснила Пугачева.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алла Пугачева, которую недавно "похоронили" некоторые СМИ, впервые засветилась в социальных сетях после продолжительного молчания.

Персона
Алла Пугачева
Место
Россия
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