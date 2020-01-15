Как внук Никиты Михалкова Андрей Баков стал монстром

Мать Андрея Бакова Анна Михалкова периодически публикует в Инстаграм фотографии своих сыновей, называя их монстрами.

Под снимками своих детей - старшего Андрея и младшего Сергея - дочь Никиты Михалкова любит ставить хэштег #яумеювоспитыватьмонстров.

Еще несколько лет назад она объясняла, что дети-подростки временами выводят ее из себя недопустимым поведением, но она все равно их любит.

20-летний Андрей Баков особенно "прославился" 11 января, когда под его домом в Москве нашли модель Ксению Пунтус в тяжелом состоянии. Девушка, вероятно, выпала из квартиры Бакова.

При этом еще год назад Анна Михалкова называла своего сына Андрея "депрессивным гопником".

"Вот как из этих маленьких, нежных, пахнущих молоком хомяков вырастают депрессивные гопники? обожаю!", - написала она и добавила хэштегом, что умеет воспитывать монстров.

Еще один снимок своего старшего "монстра" она прокомментировала так: "Я не знаю что можно тут написать. Когда я смотрю на него, у меня ни одной мысли нет в голове. В любой сложной ситуации можно употреблять фразу "зато дети хорошие!".

При этом свежее фото младшего сына Анна не стала маркировать словами про монстров. А лишь написала, что скоро забудет, как выглядит Сергей из-за того, что он все время уделяет творчеству, забыв о семье.

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярный российский актер Станислав Садальский отреагировал трагический инцидент с 21-летней моделью Ксенией Пунтус, которая выпала из окна квартиры Андрея Бакова.

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