"Меня просто трясло": Тодоренко заговорила о конфликте с Могилевской

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая сейчас живет и работает в Москве, впервые рассказала о ссоре с Натальей Могилевской.

В интервью программы "Жизнь известных людей" знаменитость призналась, что конфликт с известной певицей произошел, когда Тодоренко решила уйти из группы REAL O.

REAL O bigmir

"Я думала, что дело дойдет до суда. И в какой-то момент я просто сказала - не могу. И по состоянию здоровья ушла. Я полтора месяца находилась в санатории. И мне пришлось предоставлять справку, что вот все мои снимки. Вот выписки от врачей. Чтобы поверили, что таковым является", - вспоминает Регина.

Регина Тодоренко Инстаграм

По словам звезды, они боялась пересекаться с Могилевской на светских мероприятиях:

"Она со мной не общалась лет шесть! И я не пыталась. Я очень боялась сначала пересекаться на каких-то мероприятиях. Как только я видела, меня просто трясло".

Регина Тодоренко и Наталья Могилевская Инстаграм

"Я не представляю, что она пережила в тот момент. И мне очень хочется извиниться", - добавила телеведущая.

Первая встреча звезд за много лет произошла лишь недавно, во время выпуска шоу "Танці з зірками".

Регина Тодоренко и Наталья Могилевская Инстаграм

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко сразила поклонников откровенным нарядом на церемонии вручения российской премии "ТЭФИ", куда она пришла в черном мини-платье с огромными рукавами и квадратным декольте.

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