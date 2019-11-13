"Меня просто трясло": Тодоренко заговорила о конфликте с Могилевской

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая сейчас живет и работает в Москве, впервые рассказала о ссоре с Натальей Могилевской.
В интервью программы "Жизнь известных людей" знаменитость призналась, что конфликт с известной певицей произошел, когда Тодоренко решила уйти из группы REAL O.
REAL O
bigmir
"Я думала, что дело дойдет до суда. И в какой-то момент я просто сказала - не могу. И по состоянию здоровья ушла. Я полтора месяца находилась в санатории. И мне пришлось предоставлять справку, что вот все мои снимки. Вот выписки от врачей. Чтобы поверили, что таковым является", - вспоминает Регина.
Регина Тодоренко
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По словам звезды, они боялась пересекаться с Могилевской на светских мероприятиях:
"Она со мной не общалась лет шесть! И я не пыталась. Я очень боялась сначала пересекаться на каких-то мероприятиях. Как только я видела, меня просто трясло".
Регина Тодоренко и Наталья Могилевская
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"Я не представляю, что она пережила в тот момент. И мне очень хочется извиниться", - добавила телеведущая.
Первая встреча звезд за много лет произошла лишь недавно, во время выпуска шоу "Танці з зірками".
Регина Тодоренко и Наталья Могилевская
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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко сразила поклонников откровенным нарядом на церемонии вручения российской премии "ТЭФИ", куда она пришла в черном мини-платье с огромными рукавами и квадратным декольте.
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