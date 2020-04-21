Как в СССР показывали "запрещенную" Америку и Европу: топ-5 "взрослых" мультфильмов

Советские мультфильмы у многих из нас вызывают только самые теплые эмоции и воспоминания о детстве. Многие из них рассказывали о человеческих ценностях, рисовались по мотивам сказок. Но были и такие, которые имели скрытый, явно не детский подтекст.

OBOZREVATEL предлагает подборку советских мультфильмов, которые рассказывали детям о "закрытом" для большинства граждан СССР Западе: США и Европе (смотрите все видео ниже).

Так, примечательно, что в легкой, мультипликационной форме советскому народу внушали про ужасы и пороки зарубежья.

"Шпионские страсти" Кадр из мультфильма

"Ограбление по…" (режиссер Ефим Гамбург, 1978)

Четыре новеллы — четыре сатиры на ограбление банка в США, Франции, Италии и СССР, как его показывали гангстерские боевики 1960–1970 годов. Последняя часть мультфильма ("Ограбление по-советски") в течение 10 лет была запрещена к показу цензурой. Помимо идеологических соображений, причина была также в том, что один из героев был списан с преступника, который в 1981 году эмигрировал в США.

"Шпионские страсти" (режиссер Ефим Гамбург, 1967)

Черно-белый пародийный мультик остроумно высмеивает клише из фильмов про шпионов и советскую действительность. В одной сцене даже мелькает журнал "Striptease" и глубокие декольте, что было по тому времени очень вызывающим даже в сатирическом ключе.

"Раз ковбой, два ковбой…" (режиссер Анатолий Резников, 1981)

Советская пародия на американский вестерн. Бандит в черной маске, расстреляв поезд, забирает из почтового вагона мешок золотых монет и скрывается на своей лошади. Он укрывается на ранчо, выгнав оттуда фермера и его корову. В салуне фермер видит объявление о награде в одну тысячу монет за поимку бандита. Тогда он рассказывает местным ковбоям, где он прячется. После того, как те потерпели фиаско, простой фермер решается сам взяться за поимку.

"Контакт" (Владимир Тарасов, 1978)

Мультфильм в ярких красках рассказывает о встрече художника с прилетевшим на планету Земля инопланетянином, который пытается ее изучить посредством копирования увиденных вещей. Сначала сильно испугавшись, потом художник помогает пришельцу почувствовать и понять красоту природы нашей планеты. Мультик рассказывает о том, что всегда можно найти общий язык с кем-то непохожим на нас посредством музыки без использования слов.

"Случай с художником" (режиссер Григорий Козлов, 1962)

Мультфильм является частью советской пропагандистской кампании против абстракционизма. По сюжету, в одном из городов Европы художник целыми днями рисовал картины и продавал их на улице. Однажды пошел дождь и размыл краски, изображение потекло. Проезжавший богач остановился и купил картину с потекшими красками. Художник принялся на потоке рисовать абстрактные полотна. Потом он попадает внутрь своей картины, где его начинают преследовать абстракнтые образы.

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