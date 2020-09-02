Как умер звезда "Ворониных" Борис Клюев: названа официальная причина

Российский и советский актер, народный артист РФ Борис Клюев умер на 77-м году жизни. Причиной стал рак легких, с которым звезда сериала "Воронины" боролся последние два года.

Об этом сообщает издание "Комсомольская правда". По словам инсайдеров, из-за онкологии Клюеву было очень тяжело, но он старался держаться изо всех сил, до последнего дня верил, что серьезный недуг отступит и он сможет жить спокойно.

"Я считаю, что прожил интересную красивую жизнь, и если Господь возьмет меня, я отнесусь спокойно. Хотя сейчас все это лечится, и надеюсь, что организм меня не подведет", – говорил артист.

Борис Клюев: от чего умер. iz.ru

Несмотря на серьезный недуг, Борис Клюев постоянно работал в кино и театре. Никто не знал, как он чувствовал себя на самом деле, ведь актер никогда не жаловался.

"Да, я болен. Знаете, я всегда был физически сильным: до 65 лет поднимал штангу, играл в футбол, большой теннис… И однажды, когда вдруг почувствовал, как что-то закололо в легком, я не обратил внимания и продолжил репетировать спектакль. Я ходил на работу в театр с двусторонним воспалением легких. А когда совсем стало нехорошо – температура 39 и прочее – сделал рентген. Тогда-то мне и сказали о болезни", – рассказывал актер.

Борис Клюев. ria.ru

Борис Владимирович не скрывал: иногда на него наваливалась такая тоска, что хотелось "поныть и поскулить". Однако он не позволял себе впадать в отчаяние и до последнего боролся за свою жизнь.

"Жизнь достаточно суровая штука. Конечно, хочется иногда и поныть, и поскулить. Но опускать руки, впадать в отчаяние нельзя, ведь все мы пришли на эту землю, чтобы выполнить свою миссию. И надо это делать", – признавался он.

Борис Клюев. rtvi.com

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