Как украинско-французская певица Grimes "приручила" Илона Маска: фото красотки

Мария Дидык Люди 17:37, 5.05.2020

Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз – у него родился сын. Матерью ребенка является певица Граймс (Клэр Элис Буше).

Первое появление пары на публике произошло на красной дорожке Бала Института костюма Метрополитен-музея "Met Gala" в Нью-Йорке. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как выглядит артистка.

В одном из постов в Twitter Илон попытался составить каламбур, использовав название "Василиск Роко" и провел параллель со стилем XVIII века барокко. Но, как оказалось, Граймс придумала этого персонажа еще в 2015 году, когда снимала клип на свою песню "Flesh Without Blood".

instagram.com/grimes

По словам инсайдеров, Илон написал Граймс, а она ответила, что он первый человек, который понял эту шутку.

В 2012 году Grimes возглавила список "Самых интересных исполнителей" по версии журнала New Musical Express. Певица также имеет украинские корни, которыми, по слухам СМИ, очень гордится.

instagram.com/grimes
instagram.com/grimes

В одном из интервью Граймс говорила, что не планировала заводить детей, но из-за любви к своему парню она решилась на беременность.

"Я боюсь иметь ребенка, потому что я так волнуюсь, что мой ребенок будет таким же сумасшедшим, как и я. Я никогда не задумывалась, что могу умереть. Я могла ехать по шоссе с выключенным светом на машине и все такое. Я говорила себе, что это круто, смеялась с этого", - говорила она.
instagram.com/grimes
instagram.com/grimes

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что популярный голливудский актер Ричард Гир в третий раз стал отцом.

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