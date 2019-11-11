"Как учиться автопрому у "Жигулей": Шнуров публично унизил Лободу

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров жестко высказался об украинской певице Светлане Лободе, сравнив ее с "Жигулями".
Он сказал об этом журналистке Софико Шеварднадзе в эфире шоу "Просто о сложном".
Скриншот из видео
Так, ведущая спросила у Шнурова, смог ли бы он чему-то научиться у Лободы. Артист ответил достаточно жестко.
"Это как учиться автопрому у жигулей. Зачем?", - ответил Шнуров.
Скриншот из видео
Как ранее писал OBOZREVATEL, Шнуров жестко высказался о жизни россиян в новом стихотворении. В своем произведении, которое Шнуров опубликовал в Instagram, он рассказал о городах в РФ.
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