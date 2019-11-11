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11 ноября • обновлено в 16:59
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"Как учиться автопрому у "Жигулей": Шнуров публично унизил Лободу

3.4т
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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров жестко высказался об украинской певице Светлане Лободе, сравнив ее с "Жигулями".

Он сказал об этом журналистке Софико Шеварднадзе в эфире шоу "Просто о сложном".

"Как учиться автопрому у "Жигулей": Шнуров публично унизил Лободу
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"Как учиться автопрому у "Жигулей": Шнуров публично унизил Лободу

Скриншот из видео

Так, ведущая спросила у Шнурова, смог ли бы он чему-то научиться у Лободы. Артист ответил достаточно жестко.

"Это как учиться автопрому у жигулей. Зачем?", - ответил Шнуров.
"Как учиться автопрому у "Жигулей": Шнуров публично унизил Лободу

Скриншот из видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, Шнуров жестко высказался о жизни россиян в новом стихотворении. В своем произведении, которое Шнуров опубликовал в Instagram, он рассказал о городах в РФ.

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Светлана Лобода Сергей Шнуров
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Червоний Данило
Червоний Данило
более того, Лобода, раздолбанное жигули!
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