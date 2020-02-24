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24 февраля • обновлено в 13:00
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Как у Фриске: 49-летняя Билык сделала сенсационное заявление о болезни

2.2т
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Украинская певица Ирина Билык призналась, что не смогла родить самостоятельно из-за серьезных проблем со здоровьем.

Об этом артистка рассказала в интервью для программы "Зірковий шлях" на телеканале "Україна".

Ирина Билык

Ирина Билык

Instagram @bilyk_iryna

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Так, певица объяснила, почему сына Табриза им с супругом Асланом Ахмадовым родила суррогатная мать.

"Я должна была сама родить. Потом мне сделали операцию, после которой сообщили, что у меня могут быть проблемы, как у Жанны Фриске. Я решила, что я все-таки нужна своему народу и не буду рисковать", – призналась Билык.

Ирина Билык с сыном Табризом

Ирина Билык с сыном Табризом

Instagram @bilyk_iryna

На вопрос журналиста, была ли это онкология, певица коротко ответила:

"Ну, почти да".

Аслан Ахмадов и Ирина Билык

Аслан Ахмадов и Ирина Билык

Instagram @bilyk_iryna

Как сообщал OBOZREVATEL, певица Ирина Билык показала пример модницам. Знаменитость продемонстрировала, как сочетать цвета в одежде правильно.

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Автор
Анна Михно
Персона
Ирина Билык
Место
Украина
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