Как у Фриске: 49-летняя Билык сделала сенсационное заявление о болезни

Украинская певица Ирина Билык призналась, что не смогла родить самостоятельно из-за серьезных проблем со здоровьем.

Об этом артистка рассказала в интервью для программы "Зірковий шлях" на телеканале "Україна".

Ирина Билык Instagram @bilyk_iryna

Так, певица объяснила, почему сына Табриза им с супругом Асланом Ахмадовым родила суррогатная мать.

"Я должна была сама родить. Потом мне сделали операцию, после которой сообщили, что у меня могут быть проблемы, как у Жанны Фриске. Я решила, что я все-таки нужна своему народу и не буду рисковать", – призналась Билык.

Ирина Билык с сыном Табризом Instagram @bilyk_iryna

На вопрос журналиста, была ли это онкология, певица коротко ответила:

"Ну, почти да".

Аслан Ахмадов и Ирина Билык Instagram @bilyk_iryna

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