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"Как свинка на катке": Бузова публично оконфузилась на сцене. Видеофакт

1.9т Читать материал на украинском

Российская ведущая и певица Ольга Бузова оконфузилась во время выступления на международном фестивале "Жара-2019" в Баку.

Во время песни она так увлеклась танцами, что рухнула на колени, но сделала вид, что так и задумано (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Звезда упала, все успели желание загадать? Кстати, Оля даже не пытается рот открывать под слова, просто рожи корчит и все", – подписал под роликом автор видео.

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Бузова рухнула на сцене

Бузова рухнула на сцене

кадр из видео

Пользователей позабавило падение Бузовой на концерте, особенно если учесть, что она была босиком, а не на каблуках.

"Как свинка на катке, забавно", "И виду не подала, боец", " Жуть! И кто-то еще ходит на это безобразие", "Нехрен выделываться", " Открывать рот под слова тоже надо уметь", – прокомментировали конфуз Бузовой в сети.

"Как свинка на катке": Бузова публично оконфузилась на сцене. Видеофакт
"Как свинка на катке": Бузова публично оконфузилась на сцене. Видеофакт
"Как свинка на катке": Бузова публично оконфузилась на сцене. Видеофакт

Бузова

Бузова

instagram/buzova86

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бузова заявила о последнем концерте. Поклонники подумали, что она совсем завершает карьеру, но это был всего лишь пиар-ход.

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Персона
Ольга Бузова
Место
Азербайджан Баку
Тег
шоу-бизнес
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