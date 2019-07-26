"Как свинка на катке": Бузова публично оконфузилась на сцене. Видеофакт

Российская ведущая и певица Ольга Бузова оконфузилась во время выступления на международном фестивале "Жара-2019" в Баку.
Во время песни она так увлеклась танцами, что рухнула на колени, но сделала вид, что так и задумано (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).
"Звезда упала, все успели желание загадать? Кстати, Оля даже не пытается рот открывать под слова, просто рожи корчит и все", – подписал под роликом автор видео.
Бузова рухнула на сцене
кадр из видео
Пользователей позабавило падение Бузовой на концерте, особенно если учесть, что она была босиком, а не на каблуках.
"Как свинка на катке, забавно", "И виду не подала, боец", " Жуть! И кто-то еще ходит на это безобразие", "Нехрен выделываться", " Открывать рот под слова тоже надо уметь", – прокомментировали конфуз Бузовой в сети.
Звезда упала, все успели желание загадать? Кстати Осля даже не пытается рот открывать под слова, просто рожи корчит и все! #бомбяо #бузова #конфузова #шоумастгоуон #жарафест #бузоваупала #падализвезды #водица #ольгабузова #олябузова #трансолежка #упс #осля #посмотритекакоедно
Бузова
instagram/buzova86
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бузова заявила о последнем концерте. Поклонники подумали, что она совсем завершает карьеру, но это был всего лишь пиар-ход.
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