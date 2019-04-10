Как создаются микроскопические миры фотографа Питера Чаквари

Фотограф из Венгрии Питер Чаквари последние три года работает над проектом Tiny Westeland - создает забавные иллюзии микроскопических миров, совмещая маленькие фигурки людей с предметами повседневной жизни.

Некоторые из работ Чаквари - плод его воображения, но есть и такие, которые обыгрывают реальные ситуации. Как появился проект, сколько необходимо времени для работы над снимками и как создаются герои его крошечного мира фотограф рассказал паблику "СОЛЬ".

Фото: instagram.com/tinywasteland

"Я был поваром на маленьком острове Херм в английском канале. Хотел устроиться где-то на полную ставку фотографом, и даже купил уже фотоаппарат и прочее, - рассказал Чаквари. - У меня был макрообъектив для съемки с едой и много времени для практики. Но я уже переснимал все блюда, которые нашел в нашем ресторане, и мне стало скучно".

Однажды в магазине соседнего острова фотограф заприметил маленькие фигурки людей. Так появился проект Tiny Westeland, которому Чаквари посвятил уже три года.

Питер Чаквари Фото: facebook.com

"Почти каждую неделю я создаю одну фотографию. Главная сложность этих фото в освещении (их нужно делать с максимальной апертурой), мне нужны специальные источники света. Кроме того, иногда мне приходится делать фигуры из крошечных частей тел, и я не опишу вам словами, насколько они малы", - посмеялся он.

Фото: instagram.com/tinywasteland

Фото: instagram.com/tinywasteland

Время от времени Чаквари покупает фигурки людей в специализированных магазинах. Иногда собирает их из разных частей тел других моделей.

"Я как-то пытался напечатать их, но это очень дорого", - вспомнил фотограф.

Источником идей для Питера Чаквари может быть самый обыкновенный продуктовый магазин.

"Иногда это просто странная идея, иногда что-то, что я видел в продуктовом магазине и додумал, - пояснил фотограф. - Для меня супермаркет - это целая вселенная".

Фото: instagram.com/tinywasteland

Фото: instagram.com/tinywasteland

Для работы над одним снимком Чаквари необходимо от 3 до 6 часов. При этом, как подчеркнул фотограф, все зависит от света, и иногда фото можно сделать за 5 минут.

В скором времени Чаквари намерен выпустить кулинарную книгу, иллюстрированную сценами из его крошечного мира.

Фото: instagram.com/tinywasteland

Фото: instagram.com/tinywasteland

Фото: instagram.com/tinywasteland

Фото: instagram.com/tinywasteland

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