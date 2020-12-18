Как создать новогоднее настроение: лайфхаки Димопулос, Квитковой и Осадчей

Санта Димопулос, Лилиана Яма, Даша Квиткова и другие представительницы украинского шоу-биза поделились своими советами по созданию новогоднего настроения.

Новый год совсем скоро, но когда за окном слякоть и серость, об этом легко забыть. Бесконечный список дел и покупок буквально вгоняет в тоску и не дает радоваться, как в детстве. OBOZREVATEL узнал у звезд, что делать с настроением и как создать атмосферу праздника.

Жена "Холостяка" Никиты Добрынина уверена, что прочувствовать праздник в полной мере можно тогда, когда даришь его другим. Приготовьте рождественское печенье и подарите близким, друзьям, прохожим на улице. Помните "Рождественскую историю"? Самое главное на праздники – не чувствовать себя одиноко.

"Создаем вокруг себя праздник и хотим, чтобы и у наших близких это время было самым красивым, душевным и вкусным. В это время мы легко радуемся мелочам и становимся спонтанными. "Ставь чайник, мы идем к вам в гости!", – поделилась своим идеальным видением зимних праздников Квиткова.

Даша Квиткова рассказала, как подарить праздник другим. Instagram Даши Квитковой

Экс-участница группы "Пара Нормальных" знает, как создать новогоднее настроение всего за один час. По мнению певицы, самый быстрый способ погрузиться в атмосферу торжества – это заняться просмотром тематических фильмов. В ее must-have списке к просмотру в декабре "Один дома", "Отпуск по обмену", "Реальная любовь", "Старый Новый год", "Ирония судьбы, или С легким паром" и другие кинокартины.

Список новогодних фильмов Анны Добрыдневой. Instagram Анны Добрыдневой

Жена известного хореографа Влада Ямы уже перебрала гардероб в поисках того самого новогоднего образа. Такая подготовка к празднику и примерка любимых платьев (или покупка новых) является мощным средством против хандры. Даже если из-за карантина на праздники вы вынуждены сидеть дома, то это значит, что нельзя себя побаловать красивыми нарядами.

Лилиана Яма поделилась своим видением новогоднего образа. Instagram Лилианы Ямы

"Если мне нужно быстро повысить настроение и почувствовать себя красоткой – я мою голову и делаю укладку. Этот универсальный способ выручал меня всю сознательную жизнь... вплоть до шоу "Танці з зірками", – поделилась лайфхаком Димопулос.

А ведь правда, кому еще не поднимали настроение идеально уложенные волосы, ниспадающие к плечам волны? Как и с нарядом, стоит поэкспериментировать с волосами, чтобы выбрать ту самую идеальную прическу для новогодней ночи.

Лайфхак по улучшению настроения от Санты Димопулос. Instagram Санты Димопулос

Телеведущая сначала создала настроение вокруг себя. Еще в первые дни декабря Осадчая нарядила с мужем и сыном елку, украсила еловыми ветками стол и поверхности, расставила красивые подсвечники и приготовилась к ожиданию Нового года. Такая красота вокруг просто не может не радовать и не дарить радостное предвкушение праздников.

Украшение дома подарит нужное настроение. Instagram Кати Осадчей

Осадчая украсила свой дом к праздникам. Instagram Кати Осадчей

Кстати, знаменитость уже засветила один из своих праздничных луков.

Новогодний лук Кати Осадчей. Instagram Кати Осадчей

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