Как создать новогоднее настроение: лайфхаки Димопулос, Квитковой и Осадчей

Санта Димопулос, Лилиана Яма, Даша Квиткова и другие представительницы украинского шоу-биза поделились своими советами по созданию новогоднего настроения.

Новый год совсем скоро, но когда за окном слякоть и серость, об этом легко забыть. Бесконечный список дел и покупок буквально вгоняет в тоску и не дает радоваться, как в детстве. OBOZREVATEL узнал у звезд, что делать с настроением и как создать атмосферу праздника.

Жена "Холостяка" Никиты Добрынина уверена, что прочувствовать праздник в полной мере можно тогда, когда даришь его другим. Приготовьте рождественское печенье и подарите близким, друзьям, прохожим на улице. Помните "Рождественскую историю"? Самое главное на праздники – не чувствовать себя одиноко.

"Создаем вокруг себя праздник и хотим, чтобы и у наших близких это время было самым красивым, душевным и вкусным. В это время мы легко радуемся мелочам и становимся спонтанными. "Ставь чайник, мы идем к вам в гости!", – поделилась своим идеальным видением зимних праздников Квиткова.

Экс-участница группы "Пара Нормальных" знает, как создать новогоднее настроение всего за один час. По мнению певицы, самый быстрый способ погрузиться в атмосферу торжества – это заняться просмотром тематических фильмов. В ее must-have списке к просмотру в декабре "Один дома", "Отпуск по обмену", "Реальная любовь", "Старый Новый год", "Ирония судьбы, или С легким паром" и другие кинокартины.

Жена известного хореографа Влада Ямы уже перебрала гардероб в поисках того самого новогоднего образа. Такая подготовка к празднику и примерка любимых платьев (или покупка новых) является мощным средством против хандры. Даже если из-за карантина на праздники вы вынуждены сидеть дома, то это значит, что нельзя себя побаловать красивыми нарядами.

"Если мне нужно быстро повысить настроение и почувствовать себя красоткой – я мою голову и делаю укладку. Этот универсальный способ выручал меня всю сознательную жизнь... вплоть до шоу "Танці з зірками", – поделилась лайфхаком Димопулос.

А ведь правда, кому еще не поднимали настроение идеально уложенные волосы, ниспадающие к плечам волны? Как и с нарядом, стоит поэкспериментировать с волосами, чтобы выбрать ту самую идеальную прическу для новогодней ночи.

Телеведущая сначала создала настроение вокруг себя. Еще в первые дни декабря Осадчая нарядила с мужем и сыном елку, украсила еловыми ветками стол и поверхности, расставила красивые подсвечники и приготовилась к ожиданию Нового года. Такая красота вокруг просто не может не радовать и не дарить радостное предвкушение праздников.

Кстати, знаменитость уже засветила один из своих праздничных луков.

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