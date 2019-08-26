"Как собачка бежит": Лорак засветила грудь на российском фестивале

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, взбудоражила сеть своим внешним видом на фестивале "Новая волна 2019" в Сочи.

Кроме того, поклонникам артистки удалось заснять артистку рядом с ее новым парнем, 26-летним Егором Глебом. Лорак начала встречаться с ним спустя полгода после развода с супругом Муратом Налчаджиоглу.

Также, Лорак заметили на фестивале вместе с ее возлюбленным Егором Глебом. Мужчина сопровождал певицу на бекстейдже фестиваля.

"Как у нее все банально и скучно", "Перепуганная какая-то", "Уж извините, но Мурат как-то рядом с ней эффектнее выглядел", "Как собачка склонив голову сзади бежит", - комментируют фото и видео поклонники артистки.

Как сообщал OBOZREVATEL, совсем недавно Лорак заподозрили в неудачной пластике или злоупотреблении ботоксом. Она долгое время ничего не постила в соцсети, а когда показала свежие фото, поклонники остались в замешательстве.

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