Как сейчас выглядят главные секс-символы СССР: впечатляющие изменения на фото

Советские звезды – актрисы, телеведущие и певицы – внешне существенно отличались от западных. Как правило, и в жизни, и на экранах они выглядели более скромно и "стандартно", однако при этом все равно обладали армиями фанатов и были объектом желания многих мужчин СССР.

Одним из отличий звезд в СССР и, к примеру, США, было отсутсвие явных пластических операций в молодом возрасте. После распада Советского союза многие из них заметно увлеклись "пластикой". Некоторые – совершенно неуспешно. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как изменились главные секс-символы СССР и как они выглядят сейчас.

Светличная, Пугачева, Вайкуле

Светлана Светличная

Светлана Светличная стала "заложницей" одной роли — образа искусительницы Семен Семеныча из "Бриллиантовой руки". Пусть в фильме всего пара сцен с участием Светланы, но актриса, которая впервые исполнила "стриптиз", навсегда запомнилась зрителям.

В свои 79 лет актриса выглядит очень молодо. Она много времени уделяет семье, физкультуре и уходовым процедурам. Светличная до сих пор блистает на экране: в 2019 году вышел сериал "Беловодье. Тайна затерянной страны", где артистка сыграла эпизодическую роль.

Как изменилась Светлана Светличная

Вера Алентова

Звезда одного из самых популярных советских фильмов "Москва слезам не верит" Вера Алентова в феврале 2020 года отметила свое 78-летие. Актриса до сих пор продолжает сниматься в кино и играть в театре, несмотря на столь солидный возраст.

Многие поклонники знаменитой Кати Тихомировой из культовой советской драмы в настоящее время с трудом узнают кумира. Лицо Алентовой существенно изменилось из-за многочисленных пластик, некоторые из них были крайне неудачными. Первую подтяжку лица Вера сделала еще в 1998 году. Вероятно, за 22 года различных манипуляций организм потерял способность адаптироваться к искусственным изменениям внешности. С этим могут быть связаны и внешний вид звезды СССР, и проблемы со здоровьем.

Звезда "Москва слезам не верит" Вера Алентова

Алла Пугачева

Алла Борисовна является одной из самых обсуждаемых персон советского и российского шоу-бизнеса. Примадонна более 50 лет возглавляет рейтинг самых желанных и узнаваемых артисток СССР. В молодости она была настоящим секс-символом, несмотря на довольно нестандартную и "не модельную" внешность.

Артистке в 2021 году исполнится 71 год. На ее счету огромное количество пластических операций и других вмешательств в свою внешность. Еще 30 лет назад она познакомилась с певцом и композитором Сергеем Челобановым, который был моложе ее на 12 лет. По слухам именно из-за него Пугачева решила впервые лечь под нож пластических хирургов.

Алла Пугачева

Сейчас уже точно никто не скажет, сколько пластических операций перенесла примадонна, но все они оставили негативный след на ее здоровье. В частности – проблемы с сердцем и сахарный диабет. Артистка и сейчас время от времени прибегает к "пластике", о чем сама публично призналась:

"Как никогда не делала пластику?! Я что, сумасшедшая? Конечно, я делала пластику когда-то. Но поскольку из-за проблем с сердцем врачи мне запретили общий наркоз, я делала под местным какие-то маленькие подтяжки", – поделилась примадонна.

Лайма Вайкуле

В молодости Лайма Вайкуле по праву считалась одной из самых экстравагантных артисток на просторах СССР. А сейчас, в свои 65 лет, латвийская певица является образцом женственности и элегантности. Вайкуле пребывает в отличной форме – не скрывает, что занимается спортом, а еще не ест сладкого и мяса.

Лайма Вайкуле: тогда и сейчас

К новинкам косметологии и пластических операций Лайма относится с интересом. Некоторые из них уже испытала на себе, в частности, так называемые уколы красоты, чтобы избавиться от морщин. Также артистка открыто говорит о том, что в будущем будет прибегать к услугам пластического хирурга.

Наталья Варлей

Очаровательная "комсомолка, спортсменка и просто красавица" Наталья Варлей после премьеры "Кавказской пленницы" в 1967 году стала настоящим советским секс-символом.

В 2020 году Варлей исполнится 73 года, но, несмотря на уважительный возраст, актриса выглядит весьма элегантно и свежо. Наталья неоднократно признавалась, что привлекательная внешность и отличная физическая форма сохранились благодаря здоровому образу жизни. Варлей занимается спортом и тщательно ухаживает за собой. Сама артистка отрицает вмешательство пластических хирургов в свою внешность, однако неоднократно подтверждала, что делает так называемые "уколы красоты".

Наталья Варлей в молодости и сейчас

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