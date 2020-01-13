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13 января • обновлено в 11:59
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Как сейчас выглядит девушка, которая упустила шанс отправиться к Луне с миллиардером

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Японский миллиардер Юсаку Маэдзава занялся поиском новой возлюбленной, а его бывшая девушка Горики Аямэ начала новый этап в жизни.

Модель и актриса Горики Аямэ, которой сейчас 27 лет, стала более активно вести Инстаграм.

Вчера она пожелала всем спокойной ночи.

А позавчера – сообщила о новом этапе в жизни.

В ее Инстаграм всего одно фото ее бывшего возлюбленного - Юсаку Маэдзавы.

"Кажется, он много работает каждый день. Я надеюсь, что смогу ему немного помочь. Вот почему я должна развиваться", - написала под этим фото девушка летом 2018 года.

*** 飾らない自分を見せられる場所は大切。 たまにはゆっくり休んでねっ。 お仕事が毎日大変そうな彼。 少しでも支えになれたらいいなっ。 だからこそ私も成長していかなきゃ。 明日からまた1週間の始まり。 飾らない自分で皆さまが 笑顔で過ごせますように。 おやすみなさい。 いい夢見てくださいね。 ーーなぜ過去のInstagram投稿を削除したのか という疑問をたくさんいただいているのですが、 環境も気持ちも今までとは変わったので Instagramもゼロから挑戦したいと思ったのが理由です。 今まではなんとなくお仕事の宣伝を載せていたのもあり、中途半端さも感じていたので、新しくしたいと思い削除に至りました。 炎上したからとか彼を連想させる投稿をしたから、消したということではありません。 もちろん、これからもお仕事関連のことも載せていきますが 普段のプライベートな出来事や気持ちもありのまま載せていけたらと思います。

Публикация от 剛力彩芽 (@ayame_goriki_official)

В 2018 году Маэдзава заявил, что может взять с собой в полет на Луну Горики Аямэ.

Однако в декабре 2019 года в одном из интервью он сообщил, что расстался с девушкой.

По его словам, Горики не могла или не хотела отдавать все силы тренировке и подготовке к полету, а хотела больше работать как актриса.

Маэдзава пояснил, что одно время у него были мысли сделать ее своей спутницей жизни, но из-за разного отношения к путешествию на Луну их пути разошлись.

Теперь 44-летний Маэдзава ищет себе новую девушку, которая бы стала ему парой и которую бы он взял на Луну на борту ракеты BFR компании SpaceX Илона Маска.

Полет намечен на период не ранее 2023 года продолжительностью почти шесть дней.

Маэдзава ищет одинокую женщину в возрасте от 20 лет с яркой индивидуальностью и всегда на позитиве.

Она должна быть заинтересована в полете в космос и должна будет участвовать в подготовке к нему.

Она также должна уметь наслаждаться жизнью и желать мира во всем мире.

Прием заявок от девушек заканчивается 17 января 2020 года. Свидание с Юсаку Маэдзавой намечено на середину февраля. Окончательное решение про девушке Маэзава примет в конце марта.

Кстати, Юсаку Маэдзава буквально сидит на шее у Илона Маска.

Состояние Юсаку Маэдзава оценивается в около 4 млрд долларов. Он на 14 месте в Японии среди богачей. Он профессиональный коллекционер и у него бизнес в сфере одежды.

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Персона
Илон Маск
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