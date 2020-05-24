"Как себя накачали!" Успенскую и Бабкину раскритиковали из-за увлечения пластикой

Российская певица Любовь Успенская опубликовала новое фото с певицей Надеждой Бабкиной, которое раскритиковали в сети.

Так, соответствующий снимок появился на личной странице артистки в Instagram.

Надежда Бабкина и Любовь Успенская

Фотография была сделана во время съемок передачи "Сегодня вечером" на Первом канале.

"Программа посвящена моей дорогой Надежде Бабкиной. Я безумно ее уважаю и люблю! За тонкую душу, за умение поддержать в сложных ситуациях, и словом, и делом. За то, что она действительно неповторимая! Как артист, как человек!", – написала Успенская.

На фото 66-летняя Успенская и 70-летняя Бабкина позируют в стильных нарядах: Любовь в черном пиджаке, а Надежда – в ярко-оранжевом.

Однако внимание поклонников привлекли лица артисток. По мнению пользователей, звезды переборщили с пластическими операциями.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что поклонники российской певицы Надежды Бабкиной, которая месяц находилась в больнице, начали сомневаться в том, что 70-летняя артистка действительно перенесла тяжелую болезнь.

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