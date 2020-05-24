Главная Новости
24 мая • обновлено в 18:08
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Как себя накачали!" Успенскую и Бабкину раскритиковали из-за увлечения пластикой

2.9т
Читать материал на украинском

Российская певица Любовь Успенская опубликовала новое фото с певицей Надеждой Бабкиной, которое раскритиковали в сети.

Так, соответствующий снимок появился на личной странице артистки в Instagram.

Надежда Бабкина и Любовь Успенская

Надежда Бабкина и Любовь Успенская

Фотография была сделана во время съемок передачи "Сегодня вечером" на Первом канале.

"Программа посвящена моей дорогой Надежде Бабкиной. Я безумно ее уважаю и люблю! За тонкую душу, за умение поддержать в сложных ситуациях, и словом, и делом. За то, что она действительно неповторимая! Как артист, как человек!", – написала Успенская.

На фото 66-летняя Успенская и 70-летняя Бабкина позируют в стильных нарядах: Любовь в черном пиджаке, а Надежда – в ярко-оранжевом.

Однако внимание поклонников привлекли лица артисток. По мнению пользователей, звезды переборщили с пластическими операциями.

"Как себя накачали!" Успенскую и Бабкину раскритиковали из-за увлечения пластикой
"Как себя накачали!" Успенскую и Бабкину раскритиковали из-за увлечения пластикой
"Как себя накачали!" Успенскую и Бабкину раскритиковали из-за увлечения пластикой
"Как себя накачали!" Успенскую и Бабкину раскритиковали из-за увлечения пластикой
"Как себя накачали!" Успенскую и Бабкину раскритиковали из-за увлечения пластикой
"Как себя накачали!" Успенскую и Бабкину раскритиковали из-за увлечения пластикой
"Как себя накачали!" Успенскую и Бабкину раскритиковали из-за увлечения пластикой
"Как себя накачали!" Успенскую и Бабкину раскритиковали из-за увлечения пластикой

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что поклонники российской певицы Надежды Бабкиной, которая месяц находилась в больнице, начали сомневаться в том, что 70-летняя артистка действительно перенесла тяжелую болезнь.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персоны
Надежда Бабкина Любовь Успенская
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 20 986.

    Вылечились: 7108. Умерли: 617.

  • В мире заболели более 5,3 млн человек, погибли – более 340 тысяч.

  • В Италии обнаружили новый побочный эффект коронавируса – начинаются проблемы со щитовидкой.

  • Ученые назвали даты окончания пандемии в странах-эпицентрах.

  • Зеленский заявил о второй волне коронавируса и призвал Украину готовиться.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги