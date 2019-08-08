Как сбросить 30 кг: вице-премьер Розенко поделился рецептом похудения

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, который в прошлом году сбросил около 30 кг, поделился своим рецептом похудения.

"Ничего экстраординарного. В первую очередь, это правильное питание. Плюс у меня еще накладывается один день голодовки. Это, как правило, пятница", – признался Розенко в эфире ObozTV.

Розенко рассказал, что этот метод позволил ему существенно сбросить вес и потом удерживать его на таком же уровне.

"Хотя я прекрасно понимаю, что мне еще есть над чем работать. Будем дальше двигаться в этом направлении", – заверил он.

По словам Розенко, премьер-министр Владимир Гройсман (который за 1,5 года тоже заметно похудел и стал лучше выглядеть) говорил "те же самые вещи: меньше есть, больше двигаться".

Вице-премьер также объяснил причины лишнего веса у чиновников:

"К сожалению, это огромная проблема для людей, занимающих высокие должности. Неправда, что человек набирает вес, потому что он очень много ест. Нерегулярность питания – первое, что мне дало большой вес. А второе – это невысокая физическая активность. 99% времени ты проводишь на рабочем месте, или на совещаниях, или на каких-то мероприятиях, где твоя активность практически минимальна".

Павел Розенко со своей возлюбленной Еленой-Кристиной Лебедь strana.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее секрет своего похудения раскрыл лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко. Политику удалось за три недели сбросить 10 кг.

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