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24 декабря • обновлено в 10:19
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"Как с колхоза": Лорак жестко высмеяли в сети из-за неудачного наряда

2.3т
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Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, опубликовала новое фото, которое спровоцировало волну критики в сети.

Так, на снимке, опубликованном на странице в Instagram, звезда позирует в широких джинсах, грубых ботинках, черной толстовке и светлой дубленке. Образ завершали очки и черная шапка.

Ани Лорак

Ани Лорак

Instagram @anilorak

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В комментариях под фотографией фанаты принялись обсуждать внешний вид артистки.

По мнению подписчиков, Ани выбрала неудачный наряд для нового выхода. Более того, некоторые отмечают, что с появлением нового возлюбленного Егора Глеба стиль Лорак изменился в худшую сторону.

"Как с колхоза": Лорак жестко высмеяли в сети из-за неудачного наряда
"Как с колхоза": Лорак жестко высмеяли в сети из-за неудачного наряда
"Как с колхоза": Лорак жестко высмеяли в сети из-за неудачного наряда
"Как с колхоза": Лорак жестко высмеяли в сети из-за неудачного наряда
"Как с колхоза": Лорак жестко высмеяли в сети из-за неудачного наряда
"Как с колхоза": Лорак жестко высмеяли в сети из-за неудачного наряда
"Как с колхоза": Лорак жестко высмеяли в сети из-за неудачного наряда

Как сообщал OBOZREVATEL, многих пользователей озадачил внешний вид Лорак в новом клипе. Ее совершенно перестали узнавать. Некоторые даже предположили, что она снялась полуголой для ролика, чтобы отомстить бывшему мужу.

Но больше всего поклонников смутило, что певица сильно похудела. Из-за этого в комментариях под фотографиями со съемок клипа ей писали перестать морить себя голодом.

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Автор
Анна Михно
Персона
Ани Лорак
Место
Украина
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