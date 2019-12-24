"Как с колхоза": Лорак жестко высмеяли в сети из-за неудачного наряда

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, опубликовала новое фото, которое спровоцировало волну критики в сети.

Так, на снимке, опубликованном на странице в Instagram, звезда позирует в широких джинсах, грубых ботинках, черной толстовке и светлой дубленке. Образ завершали очки и черная шапка.

Ани Лорак Instagram @anilorak

В комментариях под фотографией фанаты принялись обсуждать внешний вид артистки.

По мнению подписчиков, Ани выбрала неудачный наряд для нового выхода. Более того, некоторые отмечают, что с появлением нового возлюбленного Егора Глеба стиль Лорак изменился в худшую сторону.

Как сообщал OBOZREVATEL, многих пользователей озадачил внешний вид Лорак в новом клипе. Ее совершенно перестали узнавать. Некоторые даже предположили, что она снялась полуголой для ролика, чтобы отомстить бывшему мужу.

Но больше всего поклонников смутило, что певица сильно похудела. Из-за этого в комментариях под фотографиями со съемок клипа ей писали перестать морить себя голодом.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!