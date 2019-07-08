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"Как ровесницы!" Пугачева вызвала ажиотаж снимком с 36-летней женой Николаева

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Примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила застолье с певцом Игорем Николаевым и его супругой Юлией Проскуряковой.

Звезды встретились в Юрмале (Латвия). Как известно, Пугачева отправилась туда с мужем Максимом Галкиным и детьми, о чем почти неделю все говорили, ведь она попала в скандал из-за поездки на машине по перрону.

"Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будем мы", – подписала примадонна совместное фото, на котором позирует в модном свитере с голыми плечами и с ярким макияжем.

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Николаев также показал совместный снимок, зазывая Галкина присоединиться к общему веселью. "Ура! Сезон открыт! Макс, ждем тебя! С нашей любимой Аллой", – подписал певец.

В сети уже не в первый раз заметили, что Пугачева выглядит очень хорошо и молодо, как для своих 70 лет. А 36-летняя супруга Николаева на фоне примадонны попала под критику.

"Тот случай, когда Юля уже постарела...А Алла Борисовна все молодеет", "Юля, как мимишная бабулечка", "Юличка, как бедная родственница, вызывает жалость", "Проскурякова так похожа на Королеву", "Юля не в своей тарелке", "Алла с Юлей, как ровесницы", "Алла – супер, но Юля выглядит на 60", – написали в комментариях.

Николаев. Проскурякова и Пугачева

Николаев. Проскурякова и Пугачева

.instagram.com/igor_nikolaev_music

"Как ровесницы!" Пугачева вызвала ажиотаж снимком с 36-летней женой Николаева
"Как ровесницы!" Пугачева вызвала ажиотаж снимком с 36-летней женой Николаева
"Как ровесницы!" Пугачева вызвала ажиотаж снимком с 36-летней женой Николаева
"Как ровесницы!" Пугачева вызвала ажиотаж снимком с 36-летней женой Николаева

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Алла ПугачеваИгорь НиколаевЮлия ПроскуряковаМаксим Галкин
Место
Латвия
Тег
шоу-бизнес
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