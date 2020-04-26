Как развивались "отношения" Кароль и Балана на "Голосі країни-10": романтические фото

Украинская певица Тина Кароль и молдавский певец Дан Балан неоднократно подогревали слухи о своем романе романтическими разговорами и поступками во время эфиров "Голос країни-10".

OBOZREVATEL решил вспомнить, как развивались "отношения" артистов на проекте.

Дан Балан и Тина Кароль Instagram @_fantina

Так, страсти накалились еще во время первого эфира слепых прослушиваний. Тогда Тина весь выпуск дразнила Балана, а тот переодически бросал на нее то влюбленные, то ревнивые взгляды.

Дан Балан и Тина Кароль кадр из видео

Дан Балан и Тина Кароль Instagram @_fantina

Стоит отметить, что чувства между звездами с каждым эфиром только усиливались: то Дан нежно обнимал Тину, то между ними завязывался эмоциональный спор с намеком на флирт.

Не могли сдержаться певцы и во время выступления участников. К примеру, в пятом эфире Анна Безгалова выбрала для своего выступления трогательную песню "Домой", которую Тина и Дан исполняют в дуэте. Нежная композиция не смогла оставить равнодушной артистов, и они не стали скрывать свои эмоции: во время выступления участницы звезды нежно обнялись, в очередной раз подогрев слухи о своих отношениях.

В седьмом эфире Балан и Кароль и вовсе устроили провокацию на сцене, сделав зарядку лежа на полу студии. Однако в то время, пока другие члены жюри качали пресс, Кароль и Балан обнимались.

Дан Балан и Тина Кароль кадр из видео

В следующем выпуске "отношения" Кароль и Балана и вовсе перешли на новый уровень: певец намекнул на свадьбу с артисткой.

"Белая королева уже практически в моих руках. Малая, когда с батькой будем знакомиться? Я уже подготовился, приготовил речь, подарки. Все есть, мы приходим и просим замуж девушку", - неожиданно сказал Балан.

Дан Балан и Тина Кароль кадр из видео

Подогрела слухи о романе звезд даже мама Дана. Во время последних вокальных "нокаутов" десятого сезона "Голосу країни" женщина появилась на сцене и исполнила украинскую народную песню "Горіла сосна, палала", которую поют молодоженам на свадьбе. Как призналась женщина, она подготовила песню на всякий случай на будущее для Тины Король и Dan Balan.

Дан Балан и Тина Кароль кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что поклонники украинской певицы Тины Кароль и молдавского певца Дана Балана вновь заговорили о возможном романе звезд после нового романтического видео.