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"Как Путина провожают": Пугачеву разгромили за пафосную выходку

1.7тЧитать материал на украинском

Примадонна российской и советской эстрады Алла Пугачева, которая предпочитает передвигаться по стране в персональном вагоне, прокатилась на машине по перрону к поезду.

Соответствующие фото и видео опубликованы на фан-странице артистки в Instagram, где уточняется, что она отправилась в Юрмолу (чтобы посмотреть, как высаживают Пугачеву прямо под вагоном, проскролльте до конца страницы).

Так, примадонна отправилась в поездку с супругом Максимом Галкиным и детьми. В комментариях к видео у пользователей возникло много вопросов о звездном поведении артистки. В частности, фолловеров возмутил тот факт, что она разъезжает на авто по перрону.

Алла Пуггачева на перроне

Алла Пуггачева на перроне

Instagram@alla_pugacheva_forum

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"А как машина оказалась на перроне? Так можно? Или за деньги можно все", "Как Путина провожают", "Ей по статусу положено. Меня бы и вертолет не удивил на перроне", "А чем она от обычных людей отличается? Это проявление личного бескультурья и невежества, а в целом уже пожилая в голове", "Чем она заслужила право нарушать закон? Я много лет проработал в прокуратуре, на благо общества и государства работал! Это дает мне право нарушать уголовный кодекс? Может я чего то не знаю", "А к вратам Ада ее тоже на "Майбахе" подвезут", – возмутились в сети.

Максим Галкин

Максим Галкин

Instagram@alla_pugacheva_forum

Авто Пугачевой

Авто Пугачевой

Instagram@alla_pugacheva_forum

"Как Путина провожают": Пугачеву разгромили за пафосную выходку
"Как Путина провожают": Пугачеву разгромили за пафосную выходку
"Как Путина провожают": Пугачеву разгромили за пафосную выходку
"Как Путина провожают": Пугачеву разгромили за пафосную выходку
"Как Путина провожают": Пугачеву разгромили за пафосную выходку
"Как Путина провожают": Пугачеву разгромили за пафосную выходку
"Как Путина провожают": Пугачеву разгромили за пафосную выходку
"Как Путина провожают": Пугачеву разгромили за пафосную выходку

Как сообщал OBOZREVATEL, точно также себя ведет бывший супруг Пугачевой, певец Филипп Киркоров. Недавно он поехал в Бурятию на гастроли. Когда Киркоров сходил с поезда, прямо на перроне его ждал персональный автомобиль. Правда, фанатов не было.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персоны
Алла ПугачеваМаксим Галкин
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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Махно Володимир
Махно Володимир
тв-арь вонючая! алкоголичка! облить эту шм-ару нечистотами!
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