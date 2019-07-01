"Как Путина провожают": Пугачеву разгромили за пафосную выходку

Примадонна российской и советской эстрады Алла Пугачева, которая предпочитает передвигаться по стране в персональном вагоне, прокатилась на машине по перрону к поезду.

Соответствующие фото и видео опубликованы на фан-странице артистки в Instagram, где уточняется, что она отправилась в Юрмолу (чтобы посмотреть, как высаживают Пугачеву прямо под вагоном, проскролльте до конца страницы).

Так, примадонна отправилась в поездку с супругом Максимом Галкиным и детьми. В комментариях к видео у пользователей возникло много вопросов о звездном поведении артистки. В частности, фолловеров возмутил тот факт, что она разъезжает на авто по перрону.

Алла Пуггачева на перроне Instagram@alla_pugacheva_forum

"А как машина оказалась на перроне? Так можно? Или за деньги можно все", "Как Путина провожают", "Ей по статусу положено. Меня бы и вертолет не удивил на перроне", "А чем она от обычных людей отличается? Это проявление личного бескультурья и невежества, а в целом уже пожилая в голове", "Чем она заслужила право нарушать закон? Я много лет проработал в прокуратуре, на благо общества и государства работал! Это дает мне право нарушать уголовный кодекс? Может я чего то не знаю", "А к вратам Ада ее тоже на "Майбахе" подвезут", – возмутились в сети.

Максим Галкин Instagram@alla_pugacheva_forum

Авто Пугачевой Instagram@alla_pugacheva_forum

Как сообщал OBOZREVATEL, точно также себя ведет бывший супруг Пугачевой, певец Филипп Киркоров. Недавно он поехал в Бурятию на гастроли. Когда Киркоров сходил с поезда, прямо на перроне его ждал персональный автомобиль. Правда, фанатов не было.

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