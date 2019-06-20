"Как проститутка!" Голая Седокова вызвала гнев сети пошлым фото

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова нарвалась на критику из-за нового пошлого снимка.

36-летняя артистка опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует в откровенном белье, выставив на камеру ягодицы и открыв рот.

"Что бы такого плохого сегодня сделать..." – загадочно написала Седокова.

Анна Седокова Скриншот из видео (YouTube)

Ее откровенное фото вызвало бурю эмоций у поклонников Анны. Многие из них традиционно разнесли Седокову за излишнюю любовь к "голым" фото, другие же пристыдили за то, что у певицы есть дети, которые смотрят на то как раздевается их мать.

"Мать троих детей не должна такие фото выкладывать! Ей самой не стыдно? Похожа на проститутку!" – возмутились фолловеры.

"Прикрой попу! Интересно, как ваши дети чувствуют себя, когда их мать снимается в таких образах?" – добавили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили негодование.

Кроме того, певица возмутила пользователей сети откровенным видео. На нем она позировала в боди и прозрачных лосинах.

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