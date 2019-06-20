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"Как проститутка!" Голая Седокова вызвала гнев сети пошлым фото

2.2тЧитать материал на украинском

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова нарвалась на критику из-за нового пошлого снимка.

36-летняя артистка опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует в откровенном белье, выставив на камеру ягодицы и открыв рот.

"Что бы такого плохого сегодня сделать..." – загадочно написала Седокова.

Анна Седокова

Анна Седокова

Скриншот из видео (YouTube)

Ее откровенное фото вызвало бурю эмоций у поклонников Анны. Многие из них традиционно разнесли Седокову за излишнюю любовь к "голым" фото, другие же пристыдили за то, что у певицы есть дети, которые смотрят на то как раздевается их мать.

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"Мать троих детей не должна такие фото выкладывать! Ей самой не стыдно? Похожа на проститутку!" – возмутились фолловеры.

"Прикрой попу! Интересно, как ваши дети чувствуют себя, когда их мать снимается в таких образах?" – добавили другие.

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"Это пи**ец": Седокова вызвала гнев сети пошлым фото
"Как проститутка!" Голая Седокова вызвала гнев сети пошлым фото
"Как проститутка!" Голая Седокова вызвала гнев сети пошлым фото
"Как проститутка!" Голая Седокова вызвала гнев сети пошлым фото
"Как проститутка!" Голая Седокова вызвала гнев сети пошлым фото
"Как проститутка!" Голая Седокова вызвала гнев сети пошлым фото
"Как проститутка!" Голая Седокова вызвала гнев сети пошлым фото
"Как проститутка!" Голая Седокова вызвала гнев сети пошлым фото
"Как проститутка!" Голая Седокова вызвала гнев сети пошлым фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили негодование.

Кроме того, певица возмутила пользователей сети откровенным видео. На нем она позировала в боди и прозрачных лосинах.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Анна Седокова
Теги
шоу-бизнесНовости России
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