Как принцесса Диана чуть не сожгла дворец: СМИ опубликовали ранее неизвестную историю

В СМИ опубликовали историю, как принцесса Диана однажды пригласила друга в Кенсингтонский дворец и едва не сожгла здание.

Об этом журналу UsWeekly рассказал Даррен Макгреди, служивший шеф-поваром в королевы Елизаветы в течение 15 лет. По его словам, Леди Ди не любила готовить, но однажды решила удивить друга приготовленной собственными руками пастой.

Так, принцесса бросила макароны в кипящую воду и ушла из кухни, чтобы поговорить с гостем. Когда она вернулась, то почувствовала запах газа и вызвала дворцовую пожарную бригаду. Оказалось, что вода вылилась из кастрюли, повредила конфорку и чуть не привела к серьезным последствиям.

Кенсингтонский дворец Yonik.me

"Она сказала: "Даррен, ты не поверишь, что произошло. Я чуть не сожгла весь дворец! По крайней мере меня окружали 12 симпатичных пожарных", – добавил Макгреди.

Напомним, принцесса Диана умерла 31 августа 1997 года в результате травм, полученных в автокатастрофе на мосту Альма в Париже.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали известны страшные подробности из жизни принцессы Дианы. Их раскрыли в новой документальной ленте о секретах бывшей жены принца Чарльза.