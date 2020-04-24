Как повлияли на детей из детдома съемки в скандальном "Дау": директор раскрыла правду

Директор харьковского детского дома Тамара Скульская, чьи воспитанники появились в скандальных сценах фильма "Дау. Дегенерация", рассказала, как повлияли на младенцев съемки в кинокартине.

Так, по словам женщины, сейчас все эти дети усыновлены, никаких претензий у их приемных родителей на предмет того, что они травмированные, в том числе психологически, нет. Кроме того она уверенна, что детям не могли причинить физическую боль или моральное страдание во время съемок фильма. Об этом Скульская рассказала в интервью изданию "КП в Украине".

Тамара Скульская Фото: andrewlazarevproduction.blogspot.com

"Когда с нами договаривались о съемках, то сказали, что это фильм о харьковском ученом Ландау, о репрессиях... У меня это не вызывало беспокойства. Ну почему детей, которые лишены родительского попечения, не могут снимать, а детей с родителями могут? И мыслей не было, что там что-то необыкновенное будет происходить с ребенком. Сейчас очень много эмоций, но я абсолютно убеждена, что травмы дети не получали, иначе бы это было видно. Ни физические, ни моральные. Сейчас все эти дети усыновлены, никаких претензий у приемных родителей на предмет того, что они травмированные, в том числе психологически, нет", – подытожила Скульская.

Сцены с насилием над детьми из фильма "Дау" Facebook Елены Самойленко

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сети разгорелся громкий скандал из-за привлечения к съемкам фильма "Дау. Дегенерация" российского режиссера Хржановского младенцев из украинских детских домов.

В результате до выяснения обстоятельств нарушений присоединился даже детский омбудсмен Николай Кулеба.

Компания, которая занималась съемками проекта на территории Украины, "Феномен-Украина" заявила, что на съемках сцен с детьми фильма "Дау. Дегенерация" присутствовали их опекуны, а все действия были согласованы с органами опеки.

OBOZREVATEL подробнее узнал о скандальном проекте и о том, что на самом деле происходило на съемочной площадке.

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