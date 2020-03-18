Как посетить концерт во время карантина? O.TORVALD удивят безопасным выступлением

Известная украинская группа O.TORVALD, которая отменила все выступления в марте в связи с карантином в Украине из-за распространения коронавируса, даст полноценный "безопасный" концерт из студии.

Мероприятие состоится в режиме онлайн в пятницу, 20 марта. Посмотреть концерт можно на официальном сайте otorvald.ua. Об этом сообщила пресс-служба группы.

"Пятница – время концертов. Мы больше всего на свете любим играть вживую. 20 марта мы решили устроить абсолютно безопасный online-концерт для всех наших людей со всего мира. Настоящая вечеринка. Громко, драйвово, на полный звук", – рассказали музыканты.

O.TORVALD Open.ua

Также O.TORVALD добавили, что группа соблюдает все условия карантина – они не пользуются общественным транспортом и избегают мест скопления людей, а на студии, откуда будет транслироваться концерт, будут находиться только участники коллектива.

"Мы не пользуемся общественным транспортом по дороге на студию. На студии будут только участники группы. Все меры безопасности будут соблюдены. В перерывах между треками общаемся и пьем! Готовьте мощные аудиосистемы, проплатите интернет и запаситесь алкоголем!" – призвали фанатов O.TORVALD.

Безопасный концерт O.TORVALD Пресс-служба группы

Музыканты сыграют новые песни с альбома "Diller Kaifu", а также вспомнят предыдущие альбомы. В перерывах между выступлением у зрителей будет возможность задать вопросы участникам группы и выиграть официальный мерч.

"Нам всем нужно понять одно: именно от каждого из нас зависит борьба с распространением вируса. Терпеть, экономить и оставаться дома – наше оружие против него. Но также для каждого важна поддержка и самореализация в такое время. Мы попробуем сыграть концерт для всех наших людей в домашней студии. Поговорить, выпить. Потусоваться online. Присоединяйтесь", – прокомментировал концерт фронтмен группы Женя Галич.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно O.TORVALD презентовали радикальное видео на песню "Ненавиджу вас всіх", где музыканты резко высказались о глобальных проблемах современного мира, среди которых – коронавирус, домашнее насилие, военные конфликты.

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