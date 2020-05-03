Как похудели Бабкина, Лолита, Степаненко: жесткие методы борьбы с лишним весом от звезд

Чтобы сбросить лишний вес, звезды порой идут на самые радикальные методы. Так, некоторые из диет знаменитостей, которые помогли им похудеть на десятки килограммов, врачи не только не рекомендуют, но и называют их губительными для здоровья.

Как худеют Елена Степаненко, Надежда Бабкина и Лолита, которые пошли на риск, чтобы оставаться привлекательными даже в немолодом возрасте, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Елена Степаненко: минус 42 кг

Елена Степаненко до и после похудения Uznayvse.ru

67-летняя юмористка Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном похудела на целых 42 килограмма. По признанию артистки, ее секрет прост: есть маленькими порциями 5-6 раз в день. А если ей очень уж хочется полакомиться запрещенной едой, она сначала ее жует, а затем выплевывает.

Однако медики предостерегают: последний способ вовсе не безобидный, так как приводит к язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

Лолита Милявская: минус 20 кг

Лолита Милявская до и после похудения fat-control

Певица Лолита, как и Елена Степаненко, сильно похудела после развода с мужем. Так, после расставания с теннисистом Дмитрием Ивановым звезде удалось сбросить 20 килограммов.

"Как я похудела? К эндокринологу записалась, сдала анализы и избавилась от ненужного мужа. И сразу худеть начала", – призналась однажды артистка.

Кроме того, в СМИ писали о разных, радикальных методах похудения Лолиты: якобы она даже сидела на лимонной диете, когда сначала пьют сок одного лимона в день, а затем – двух и трех. Но специалисты предостерегают: такие продукты, как лимон, могут спровоцировать обострение гастрита, язву желудка или двенадцатиперстной кишки. Особенно, если есть их натощак.

Надежда Бабкина: минус 22 кг

Надежда Бабкина до и после похудения reportiety.com

70-летняя Надежда Бабкина давно славится тем, что выглядит гораздо моложе своего возраста. Кроме лица без морщин, Бабкина также может гордиться и стройной фигурой: в последнее время звезда похудела на 22 кг.

Сбросить вес ей помогли дробное питание, спорт и хорошее настроение. Бабкина как-то призналась в интервью, что вместо диет использует метод своей подруги актрисы Нонны Гришаевой: 8 и 16. Так, 8 часов в сутки можно есть что угодно, но в остальные 16 нужно отказаться от еды.

Такой метод похудения сейчас очень популярен среди звезд во всем мире. Но, тем не менее, он тоже может навредить здоровью. Поэтому "садиться" на диету крайне нежелательно без контроля вашего врача.

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