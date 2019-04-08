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Российская телеведущая поразилась сходством Орбакайте с Пугачевой

1.8тЧитать материал на украинском

Российская певица и дочь знаменитой примадонны Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками очередным снимком в ярком образе.

Так, фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черном элегантном плаще из органзы, белой футболке и цветной юбке. Свой образ Орбакайте дополнила ожерельем и яркой помадой.

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Кристины и засыпали ее комплиментами. Также снимок артистки оценила и российская телеведущая Елена Малышева.

"Какое сходство с Аллой", — отметила Малышева, прокомментировав фото в микроблоге певицы.

Российская телеведущая поразилась сходством Орбакайте с Пугачевой
Российская телеведущая поразилась сходством Орбакайте с Пугачевой
Российская телеведущая поразилась сходством Орбакайте с Пугачевой
Российская телеведущая поразилась сходством Орбакайте с Пугачевой
Российская телеведущая поразилась сходством Орбакайте с Пугачевой
Российская телеведущая поразилась сходством Орбакайте с Пугачевой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Орбакайте опубликовала фото вместе со своей легендарной матерью, примадонной советской эстрады Аллой Пугачевой. Обе звезды на снимке изображены без макияжа, что вызвало споры среди пользователей сети.

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Персоны
Кристина ОрбакайтеАлла ПугачеваЕлена Малышева
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