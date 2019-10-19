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19 октября • обновлено в 18:43
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Как поддерживать форму после 50 лет: Мухарский дал советы украинцам

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Известный телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский рассказал, как ему после 50 лет удается держать себя в форме, сохраняя силы и бодрость духа.

В эфире ObozTV на вопрос, что ему помогает поддерживать форму, Мухарский ответил: "Во-первых, надо бросить пить – это главное. Профессия актера предусматривает большое количество встреч, и потому искушение выпить вечером бокальчик всегда есть. Потому для того, чтобы поддерживать форму после 50, я бы посоветовал мужчинам бросить пить".

Также шоумен напомнил о пользе физических нагрузок.

"Я человек вечерний. Не могу утром заставить себя бегать, тягать гантели. А вот вечером, если есть возможность, часа полтора быстрой ходьбы. Идешь куда глаза глядят, о чем-то думаешь, какие-то позитивные энергии воспринимаешь. Отжимание от пола, немного турника, немного гантелей – больше не надо, замучивать себя в зале я не собираюсь. Много кто бросает пить и идет в зал качаться – сублимация алкоголизма идет в мышцы. Я не сторонник таких методик", – рассказал он.

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"Отжиматься по 30 раз – это первое, что надо делать. Надо держать тело в узде. Обычно тело из нас делает рабов – вялых, неинтересных, жирных, ленивых. Тело – это наш хозяин, с которым надо бороться в первую очередь", – подчеркнул телеведущий.

При этом Мухарский отметил, что не придерживается каких-то особых диет.

"Сейчас были гастроли – ничего, диет никаких не было. Бургер, сосиски, иногда люблю колы выпить. Но если есть возможность, то безусловно я себя ограничиваю в жирной и острой еде, каких-то особых диет нет", – поведал он.

Как поддерживать форму после 50 лет: Мухарский дал советы украинцам

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный диетолог Виктория Кляуз дала несколько важных практических советов относительно правильного питания. Она рассказала, сколько фруктов нужно есть и какой хлеб выбирать.

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Антин Мухарский
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Украина
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здоровье
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