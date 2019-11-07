"Как перестать смотреть на грудь?" Соколова ошеломила пышными формами в откровенном платье

Известная украинская журналистка Янина Соколова показала пышную грудь в наряде с глубоким декольте.

Так, в Instagram-аккаунте "Вечер с Яниной Соколовой" было опубликовано несколько фотографий Янины в длинном платье с леопардовым принтом и экстремально-глубоким декольте, которое подчеркнуло соблазнительные формы журналистки.

Янина Соколова Instagram

Конечно же, внимание подписчиков было мгновенно привлечено к сексуальному вырезу наряда.

Янина Соколова Instagram

Янина Соколова Instagram

В комментариях фанаты не могли скрыть своего восторга от форм Соколовой, и засыпали ее комплиментами:

"Красавица", "Красивое декольте", "Янина шикарная", "Грудь мы заценили".

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Примечательно, что Янина часто радует своих поклонников откровенными фото:

Янина Соколова Instagram

Янина Соколова Instagram

Янина Соколова Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Алина Гросу засветила пышную грудь и нарвалась на критику сети. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

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