"Как перестать смотреть на грудь?" Соколова ошеломила пышными формами в откровенном платье

Известная украинская журналистка Янина Соколова показала пышную грудь в наряде с глубоким декольте.
Так, в Instagram-аккаунте "Вечер с Яниной Соколовой" было опубликовано несколько фотографий Янины в длинном платье с леопардовым принтом и экстремально-глубоким декольте, которое подчеркнуло соблазнительные формы журналистки.
Янина Соколова
Конечно же, внимание подписчиков было мгновенно привлечено к сексуальному вырезу наряда.
Янина Соколова
Янина Соколова
В комментариях фанаты не могли скрыть своего восторга от форм Соколовой, и засыпали ее комплиментами:
"Красавица", "Красивое декольте", "Янина шикарная", "Грудь мы заценили".
Примечательно, что Янина часто радует своих поклонников откровенными фото:
Янина Соколова
Янина Соколова
Янина Соколова
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Алина Гросу засветила пышную грудь и нарвалась на критику сети. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
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