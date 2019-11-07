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7 ноября • обновлено в 11:10
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"Как перестать смотреть на грудь?" Соколова ошеломила пышными формами в откровенном платье

1.6т Читать материал на украинском

Известная украинская журналистка Янина Соколова показала пышную грудь в наряде с глубоким декольте.

Так, в Instagram-аккаунте "Вечер с Яниной Соколовой" было опубликовано несколько фотографий Янины в длинном платье с леопардовым принтом и экстремально-глубоким декольте, которое подчеркнуло соблазнительные формы журналистки.

Янина Соколова

Янина Соколова

Instagram

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Конечно же, внимание подписчиков было мгновенно привлечено к сексуальному вырезу наряда.

Янина Соколова

Янина Соколова

Instagram

Янина Соколова

Янина Соколова

Instagram

В комментариях фанаты не могли скрыть своего восторга от форм Соколовой, и засыпали ее комплиментами:

"Красавица", "Красивое декольте", "Янина шикарная", "Грудь мы заценили".

"Как перестать смотреть на грудь?" Соколова ошеломила пышными формами в откровенном платье

Instagram

"Как перестать смотреть на грудь?" Соколова ошеломила пышными формами в откровенном платье

Instagram

"Как перестать смотреть на грудь?" Соколова ошеломила пышными формами в откровенном платье

Instagram

"Как перестать смотреть на грудь?" Соколова ошеломила пышными формами в откровенном платье

Instagram

"Как перестать смотреть на грудь?" Соколова ошеломила пышными формами в откровенном платье

Instagram

Примечательно, что Янина часто радует своих поклонников откровенными фото:

Янина Соколова

Янина Соколова

Instagram

Янина Соколова

Янина Соколова

Instagram

Янина Соколова

Янина Соколова

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Алина Гросу засветила пышную грудь и нарвалась на критику сети. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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Комментарии
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А как переводится надпись на телефоне?
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0
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Какая отвратительная рожа .
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Путенко Володимир
Путенко Володимир
колхозная доярка
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