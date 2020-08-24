Как отмечали первый День Независимости в Украине: показательное видео

Как отмечали День Независимости в 1991 году.

В 2020 году Украина отметила 29-ю годовщину независимости. Впервые главный национальный праздник страны отметили в 1991 году – тогда под зданием Верховной Рады собрался первый масштабный митинг в истории независимой Украины.

Спустя несколько недель над куполом парламента был впервые поднят украинский флаг. Знаковое видео показало издание ВВС (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Так, 16 июля 1990 года, чуть больше чем через месяц после принятия Декларации о независимости РСФСР, под давлением общественности Верховная Рада УССР приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. В этот же день украинский парламент принял постановление О дне провозглашения независимости Украины.

Как отмечали первый День Независимости в Украине Скриншот видео

Митинг под Верховной Радой в 1991 году Скриншот видео

Возле Верховной Рады УССР, которая принимала Акт провозглашения независимости Украины в субботу, 24 августа 1991 года, бушевал многолюдный митинг – люди вышли в поддержку независимости страны.

Как украинцы отмечали первый День Независимости Википедия

Как в Украине отмечали первый День Независимости Википедия

На внеочередном заседании Верховной Рады был принят Акт провозглашения независимости Украины, "исходя из смертельной опасности, которая нависла над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР". С тех пор 24 августа принято считать датой появления независимого государства Украина.

Это внеочередное заседание парламента произошло за считанные дни после подавления путча, который организовал Государственный комитет по чрезвычайному положению.

Как Украина отмечала первый День Независимости Википедия

24 августа 1991 год: как отмечали первый День Независимости Факты

Под стенами Рады собралось, по воспоминаниям очевидцев, около 30-50 тысяч людей, которые не расходились до позднего вечера.

Заседание транслировалось на улицу. Провозглашение независимости Украины под стенами парламента встретили очень эмоционально, под крики "Україні – волю!" и "Мы устали жить в нищете".

Читайте на OBOZREVATEL, как отмечали День Независимости Украины в 2020 году.

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