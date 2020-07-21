Как отдыхали в СССР представители интеллигенции: опубликованы фото

Отдых в СССР был масштабной задачей. По всей стране строились санатории, где можно было не только отвлечься от работы, но и подлечиться. Однако долгое время они были доступны преимущественно для представителей власти и лояльной интеллигенции.

Так, первые санатории и водолечебницы в СССР начали открываться в 1920-х годах и в них отдыхала исключительно советская "элита". Только в 1925 году новая власть преобразовала Ливадийский дворец, летнюю резиденцию российских царей под Ялтой, в санаторий для крестьян. Через три года курорт для тружеников села открылся и на Куяльницком лимане под Одессой. Но, несмотря на это, в большинстве таких санаториев трудно было встретить тружеников полей и заводских рабочих, пишет издание "НВ".

Как отдыхали в СССР представители интеллигенции: интересные подробности (фото – nv.ua)

"Большевики, установившие свою власть на лозунгах о равноправии, создали относительно сносную систему отдыха лишь для партчиновников, представителей карательных органов и полезных власти творческих работников", – говорится в тексте.

Крестьянский курорт Левадия (фото – nv.ua)

В первые годы контингент домов отдыха обживал их по‑пролетарски. Классик советской литературы Александр Серафимович в 1926 году писал знакомой из санатория имени Троцкого в Кисловодске: "Санаторий прекрасно обставлен, я даже боюсь, как бы не сделаться буржуем. Чтоб противодействовать этому врастанию в буржуазность, я плюю во все углы, на пол, сморкаюсь, валяюсь на постели в башмаках – кажется, помогает".

Как отдыхали в СССР представители интеллигенции: интересные подробности (фото – nv.ua)

Отмечается, что некоторым гражданам СССР удавалось получить качественное лечение за границей, после чего они не хотели посещать советские санатории.

Обязательная утренняя зарядка в санатории Ливадия. Крым, 1925 год (фото – nv.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Максим Мирович рассказал, как жили богачи в СССР. Он также отметил, что в то время не существовало легального пути обогащения, кроме как прислуживания советской системе в том или ином виде.