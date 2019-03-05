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"Как от такой не загулять?" Варнава жестко раскритиковала Бузову

30.3тЧитать материал на украинском

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава жестко раскритиковала ведущую и певицу Ольгу Бузову. Так, на своей странице в социальной сети Instagram юмористка разместила пост с фотографией Бузовой и ее бывшего супруга футболиста Дмитрия Тарасова.

"Мне жаль, что эти двое расстались, но как можно от такой не загулять. Согласны со мной?", — написала Варнава под снимком.

Екатерина Варнава

Екатерина Варнава

instagram.com/kativarnava

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В сети предположили, что Варнава сделала это не со зла, поскольку вероятнее всего она стала участницей нового комедийного шоу Comment Out, участники которого либо пишут нелестные комментарии звездам российского шоу-бизнеса, либо получают неприятные наказания.

"Как от такой не загулять?" Варнава жестко раскритиковала Бузову
"Как от такой не загулять?" Варнава жестко раскритиковала Бузову

Отметим, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись несколько лет назад. С тех пор пара не общается, а лишь периодически обменивается колкостями в социальных сетях. Бракоразводный процесс дался звезде "Дом-2" нелегко, долгое время она не могла прийти в себя.

"Как от такой не загулять?" Варнава жестко раскритиковала Бузову

Как ранее писал OBOZREVATEL, Бузова поделилась с поклонниками вульгарными фото с концерта. Снимки сразу же раскритиковали в сети. Так, она опубликовала в Instagram кадры из выступления, где позирует в откровенном наряде. Концертный костюм артистки многим напомнил атрибутику "БДСМ".

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Персоны
Ольга БузоваЕкатерина Варнава
Место
Россия
Тег
Новости России
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