Как Ольга Серябкина выглядит на фото без макияжа

Популярная российская артистка Ольга Серябкина (Молли) поражает разницей во внешности с макияжем и без него.
В сети публикуют показательные коллажи на эту тему.
Отмечается, что Серябкиной сейчас уже 34 года, она около 15 лет профессионально занимается музыкой и больше всего известна как бывшая участница группы Serebro.
При росте в 158 сантиметров певица имеет около 50 килограммов веса и почти идеальные параметры фигуры 88/60/87.
Но все равно заметна сильная разница между Серябкиной в повседневной жизни и в образе.
В частности, показательные фото публиковали каналы "Светские хроники" и "ёbobo":
Напомним, ранее Настя Ивлеева поразила поклонников новой внешностью.
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