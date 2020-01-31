Как Ольга Серябкина выглядит на фото без макияжа

Популярная российская артистка Ольга Серябкина (Молли) поражает разницей во внешности с макияжем и без него.

В сети публикуют показательные коллажи на эту тему.

Отмечается, что Серябкиной сейчас уже 34 года, она около 15 лет профессионально занимается музыкой и больше всего известна как бывшая участница группы Serebro.

При росте в 158 сантиметров певица имеет около 50 килограммов веса и почти идеальные параметры фигуры 88/60/87.

Но все равно заметна сильная разница между Серябкиной в повседневной жизни и в образе.

В частности, показательные фото публиковали каналы "Светские хроники" и "ёbobo":

Напомним, ранее Настя Ивлеева поразила поклонников новой внешностью.

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