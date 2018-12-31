"Как ноль без палочки!" Лорак с дочкой появилась на публике

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, вновь появилась на публике вместе с дочерью Софией. Они посетили ледовое шоу известной российской фигуристки Татьяны Навки.

"Сегодня снова смотрим "Аленький цветочек" и получаем незабываемое удовольствие! Это настоящее чудо! Спасибо @tatiana_navka!" – написала Лорак в Instagram и выложила фото с дочерью.

Пользователи сети критично оценили снимок:

"Ну и страшные же они – Лорак с дочей!"

"Пускай с матери берет пример! Лорак без ботокса и пластики, как ноль без палочки!"

"Билеты не продаются, по второму кругу свои ходят?"

"Боюсь спросить, что у ребенка с бровями. Брежнев, реинкарнация?"

"Опухшая как после пьянки".

Как писал OBOZREVATEL, Ани Лорак разводится с мужем Муратом Налчаджиоглу. Они прожили вместе 9 лет, также у них есть совместная 7-летняя дочь София. О том, с кем останется девочка, неизвестно.

Впервые информация, что певица все же решила развестись с супругом-изменщиком, появилась в октябре 2018 года. Позже стало известно, что бракоразводный процесс Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу может затянуться на несколько лет, так как существует ряд тонкостей из-за разного гражданства супругов. Лорак является гражданкой Украины, Мурат же – гражданин Турции.