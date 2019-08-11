"Как невыносимо жаль": украинцев довел до слез последний пост погибшей в ДТП балерины

Пользователей сети растрогал предсмертный пост ведущей солистки харьковского балета Светланы Исаковой, которая погибла в автокатастрофе, возвращаясь из отпуска в Италии.

Покойная балерина опубликовала в Facebook видео, снятое в городе Тропео. В коротком ролике можно увидеть чистое голубое небо и летящую в нем чайку.

"Словила итальянскую чайку в обектив!" – подписала она видео, которое за двое суток набрало более 5 тысяч просмотров.

"Забрала тебя итальянская чайка с собой в небеса...", "Как невыносимо жаль...", "Боже, Света, как такое может быть??? Помню еще со школьных лет, такой улыбчивый, хороший человек! Боже, помоги пережить это близким... Вечная память", – не смогли сдержать эмоций поклонники Светланы Исаковой.

facebook.com/sveta.isakova.1 Светлана Исакова

Украинцев довел до слез последний пост погибшей в ДТП facebook.com/sveta.isakova.1

Украинцев довел до слез последний пост погибшей в ДТП facebook.com/sveta.isakova.1

Украинцев довел до слез последний пост погибшей в ДТП facebook.com/sveta.isakova.1

На странице в Instagram также был опубликован данный ролик, где подписчики звезды также выразили сожаления об утрате.

Украинцев довел до слез последний пост погибшей в ДТП instagram.com/svetlana_isakova_ukr

Украинцев довел до слез последний пост погибшей в ДТП instagram.com/svetlana_isakova_ukr

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущая солистка харьковского балета Светлана Исакова погибла в автокатастрофе 11 августа в 1:00 ночи. Возвращаясь с мужем из отпуска по Италии, на маршрутке из Борисполя в Харьков, после множественных травм, она умерла в больнице Полтавы на 31 году жизни.

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