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"Как не стыдно!" Чересчур откровенный наряд Каменских озадачил даже фанатов

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Украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно вышла замуж за Алексея Потапенко (Потап), вызвала критику в сети из-за откровенного сценического наряда.

Фото и видео с концерта поп-дивы в Одессе опубликовали на фан-странице артистки в Instagram (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Настя Каменских

Настя Каменских

instagram/kamenskux/

"Пришло время треша – и да, это я о новом концертном костюме. Мне, мягко говоря, не нравится, это мягко говоря. Ощущение, что на Настю топ мал, и на грудь не налезает. О мишуре я промолчу. Жесть короче. Я Настю люблю, она в любом образе хороша, но это", – спросил фанат Каменских.

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В частности, Каменских выступала в ботфортах, облегающих шортах с прозрачными вставками и топе, который практически полностью оголял нижнюю часть груди.

Каменских на концерте в Одессе

Каменских на концерте в Одессе

.instagram/pin_is_family

"Фу, аморально", "Ужасно", "Жесть. Настя красивая и милая девушка, но костюм откровенный перебор. Он делает из Насти вульгарную простушку", "О, боже, а чего прикрыто то, если все видно и все знают, что и как там? Вышла бы уже голая, потому что "это" ничего не прячет", "Это вы ее наряд сзади еще не видели", "Как тебе не стыдно", – отреагировали пользователи.

"Как не стыдно!" Чересчур откровенный наряд Каменских озадачил даже фанатов
"Как не стыдно!" Чересчур откровенный наряд Каменских озадачил даже фанатов
"Как не стыдно!" Чересчур откровенный наряд Каменских озадачил даже фанатов
"Как не стыдно!" Чересчур откровенный наряд Каменских озадачил даже фанатов
"Как не стыдно!" Чересчур откровенный наряд Каменских озадачил даже фанатов

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Персона
Настя Каменских (NK)
Место
УкраинаОдесса
Теги
шоу-бизнесКрасотаМодаконцерт
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