"Как не стыдно!" Чересчур откровенный наряд Каменских озадачил даже фанатов

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно вышла замуж за Алексея Потапенко (Потап), вызвала критику в сети из-за откровенного сценического наряда.

Фото и видео с концерта поп-дивы в Одессе опубликовали на фан-странице артистки в Instagram (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Настя Каменских instagram/kamenskux/

"Пришло время треша – и да, это я о новом концертном костюме. Мне, мягко говоря, не нравится, это мягко говоря. Ощущение, что на Настю топ мал, и на грудь не налезает. О мишуре я промолчу. Жесть короче. Я Настю люблю, она в любом образе хороша, но это", – спросил фанат Каменских.

В частности, Каменских выступала в ботфортах, облегающих шортах с прозрачными вставками и топе, который практически полностью оголял нижнюю часть груди.

Каменских на концерте в Одессе .instagram/pin_is_family

"Фу, аморально", "Ужасно", "Жесть. Настя красивая и милая девушка, но костюм откровенный перебор. Он делает из Насти вульгарную простушку", "О, боже, а чего прикрыто то, если все видно и все знают, что и как там? Вышла бы уже голая, потому что "это" ничего не прячет", "Это вы ее наряд сзади еще не видели", "Как тебе не стыдно", – отреагировали пользователи.

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