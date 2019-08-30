"Как не настоящая": Гросу показала пышную грудь и нарвалась на критику в сети

Украинская певица Алина Гросу, недавно вышедшая замуж, взбудоражила сеть новым фото. Так, артистка позировала в черном платье с очень глубоким декольте, которое демонстрировало ее пышный бюст.

Поклонники Гросу не оценили снимок, который она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Где она красивая? Вы серьезно? Грудь на изнанку, ничего настоящего нет. Правильно говорят люди,от нее осталось только имя", "Все фото, как под копирку, нет в них тепла, искренности", "Как не настоящая. Ничего, кроме имени, не осталось", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, впервые за долгое время Гросу поделилась пикантными снимками, уточнив, что не делала этого, чтобы не вызывать ревность у мужа.

Впервые своего избранника Гросу показала в сентябре 2018 года, хотя до этого они уже долго жили вместе. Свадьбу парочка сыграла 1 июня. Позже ее муж рассказал, как произошла первая встреча.

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