Главная Новости
31 января • обновлено в 22:42
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Как муж Веры Глаголевой изменял ей с гимнасткой и что из этого вышло

847
Читать материал на украинском

Титулованная российская гимнастка Светлана Хоркина заявила, что отцом ее 14-летнего сына Святослава является вдоцец Веры Глаголевой, бизнесмен Кирилл Шубский.

В студии "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" спортсменка рассказала, что 8 лет была тайной любовницей миллиардера Шубского – они встречались в разных местах, однако после рождения сына роман был окончен.

До этого заявления Хоркина скрывала, кто является отцом ее старшего ребенка и практически ничего не говорила о сыне в интервью.

Кирилл Шубский – российский бизнесмен, вдовец режиссера Веры Глаголевой.

Вера Глаголева умерла 16 августа 2017 года. Причина смерти – рак желудка.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги