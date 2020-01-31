Как муж Веры Глаголевой изменял ей с гимнасткой и что из этого вышло

Титулованная российская гимнастка Светлана Хоркина заявила, что отцом ее 14-летнего сына Святослава является вдоцец Веры Глаголевой, бизнесмен Кирилл Шубский.

В студии "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" спортсменка рассказала, что 8 лет была тайной любовницей миллиардера Шубского – они встречались в разных местах, однако после рождения сына роман был окончен.

До этого заявления Хоркина скрывала, кто является отцом ее старшего ребенка и практически ничего не говорила о сыне в интервью.

Кирилл Шубский – российский бизнесмен, вдовец режиссера Веры Глаголевой.

Вера Глаголева умерла 16 августа 2017 года. Причина смерти – рак желудка.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram