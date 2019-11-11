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11 ноября • обновлено в 09:19
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"Как можно оставить Остапчука?" В сети разгорелся скандал из-за результатов "Танців з зірками"

2.2т Читать материал на украинском

В двенадцатом эфире популярного проекта "Танці з зірками" шоу покинули Елена Кравец и ее партнер Максим Леонов.

Однако с таким результатом голосования были не согласны многие зрители, которые устроили в Instagram бурные обсуждения на тему: "Кто же должен был уйти".

"Как можно оставить Остапчука?" В сети разгорелся скандал из-за результатов "Танців з зірками"

Инстаграм

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Во время двенадцатого эфира звезды и их партнеры исполнили сразу два танца. Первый из них прошел под сопровождение живого исполнения хитов украинскими артистами.

Второе выступление было посвящено бальной хореографии.

Изначально Кравец и Леонов не были "на дне" турнирной таблицы. За свой первый танец пара получила 36 баллов, а за второй - 31.

Узнав о том, что проект покидает Кравец и Ленов, многие поклонники заявили, что "больше нет смысла смотреть шоу".

"Как можно оставить Остапчука?" В сети разгорелся скандал из-за результатов "Танців з зірками"
"Как можно оставить Остапчука?" В сети разгорелся скандал из-за результатов "Танців з зірками"
"Как можно оставить Остапчука?" В сети разгорелся скандал из-за результатов "Танців з зірками"

По мнению зрителей, шоу должна была покинуть другая пара - Владимир Остапчук и Илона Гвоздева. В частности, многие раскритиковали реакцию Остапчука на оглашение результатов:

"Как можно оставить Остапчука?" В сети разгорелся скандал из-за результатов "Танців з зірками"
"Как можно оставить Остапчука?" В сети разгорелся скандал из-за результатов "Танців з зірками"
"Как можно оставить Остапчука?" В сети разгорелся скандал из-за результатов "Танців з зірками"
"Как можно оставить Остапчука?" В сети разгорелся скандал из-за результатов "Танців з зірками"
"Как можно оставить Остапчука?" В сети разгорелся скандал из-за результатов "Танців з зірками"
"Как можно оставить Остапчука?" В сети разгорелся скандал из-за результатов "Танців з зірками"
"Как можно оставить Остапчука?" В сети разгорелся скандал из-за результатов "Танців з зірками"

Впрочем, были и те зрители, кто согласен с тем, что Кравец и Леонов покинули "Танці з зірками":

"Как можно оставить Остапчука?" В сети разгорелся скандал из-за результатов "Танців з зірками"
"Как можно оставить Остапчука?" В сети разгорелся скандал из-за результатов "Танців з зірками"
"Как можно оставить Остапчука?" В сети разгорелся скандал из-за результатов "Танців з зірками"
Елена Кравец и Максим Леонов

Елена Кравец и Максим Леонов

Инстаграм

Елена Кравец и Максим Леонов

Елена Кравец и Максим Леонов

Инстаграм

Как ранее писал OBOZREVATEL, стали известны подробности двенадцатого выпуска шоу, после окончания которого стали известны имена полуфиналистов.

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Персона
Елена Кравец
Место
Украина
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