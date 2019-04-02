''Как можно быть такой секси в 50?'' Полуголая Лопез показала на камеру спортивное тело

Американская поп-исполнительница и актриса Дженнифер Лопес вызвала восторг своих поклонников в Instagram горячим фото в купальнике.

На личной странице в соцсети знаменитость опубликовала снимок со съемочной площадки фильма Hustlers, на котором демонстрирует спортивное тело. Как упомянули фаны Лопес в дискуссиях, всего через несколько месяцев ей исполнится 50.

"Я аферистка, малыш... Просто чтобы ты знал... Рамона вся горит", - прокомментировала она свой снимок. Насколько известно, в картине Лопес играет стриптизершу, которая решает поквитаться с бывшими клиентами.

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На фото певица запечатлена в розовом мини-бикини, которое открыло фолловерам ее спортивную фигуру. За сутки снимок собрал более 2 млн лайков.

"Она просто космос", "Как можно быть такой секси в 50?", "Вот это женское тело", "Вы только гляньте на этот пресс", - восхитили в комментариях.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Дженнифер Лопес официально обручилась со своим избранником - бейсболистом Алексом Родригесом. Вскоре пара намерена сыграть свадьбу и для поп-звезды это будет четвертый брак. В своем Instagram Лопес опубликовала снимок обручального кольца.

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