Как Маша Фокина "блистала умом" на ТВ: в сети всплыло показательное видео

В сети всплыло забавное видео, на котором внучка Витольда Фокина Мария, которая помогла стать ему первым замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, не смогла ответить на вопросы из школьной программы.

Так, в 2012 году светская львица снялась в телешоу "Дурнев +1". Маша Фокина не знала, где находится Пизанская башня, кто такой Бенито Муссолини и что такое "процент" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На вопрос о том, в какой стране находится Пизанская башня – один из главных туристических символов Италии – Фокина ответила:"Я не знаю. В Пизантии? В Пизании? И Ленин из Пизании? Я не знаю...".

Также Маше Фокиной был задан вопрос о том, что такое процент. Девушка ответила: "Я ненавижу вашу программу. По математике у меня постоянно были "пятерки", это мой любимый предмет. Процент – это, получается... Коэффициент?".

На вопрос об итальянском диктаторе Бенито Муссолини Фокина сказала следующее: "Да я не хочу отвечать на такие вопросы, я такое не люблю". Ее также спросили, какого она года рождения, на что она ответила: "Да,1986... Чернобыль".

Далее в шоу Маша Фокина заявила: "Мажоры – это люди, которые занимаются бессмысленной тратой денег и унижением людей, которые работают в ресторанах, в заведениях каких-то. Ну, короче, твари".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Маша Фокина заявила, что именно она помогла своему деду, Витольду Фокину стать замглавы украинской делегации ТКГ, благодаря ее знакомству с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Позже в сети обнародовали личную переписку Ермака и Фокиной.

Также были всплыли скандальные фото Маши Фокиной, на которых она позировала обнаженной.

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