Как Маркл "увела" принца Гарри у Елизаветы: история конфликта в королевской семье

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили об уходе из королевской семьи Великобритании и о планах добиться финансовой независимости.

Так, по данным СМИ, королева Елизавета II и принц Чарльз пришли в ярость, узнав о решении герцогов Сассекских благодаря телевидению: Меган и Гарри не сообщали о своих планах монаршей семье. О том, что привело к расколу в британском королевском семействе, почему принц Гарри и Меган Маркл решили покинуть его, – выяснял OBOZREVATEL.

DR

О решении сложить сложить с себя полномочия старших членов британской королевской семьи и добиться финансовой независимости герцоги Сассекские сообщили 8 января в Instagram.

Согласно заявлению внука и невестки Елизаветы II, они намерены играть "новую прогрессивную роль", но при этом полностью поддерживать королеву.

При этом сама королева Елизавета II, по данным СМИ, пришла в ярость от такого решения, поскольку даже не знала о планах Меган и Гарри. Как сообщает Daily Mail, "королева Елизавета II глубоко опечалена", а "принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям раскалены от ярости".

Getty

Отметим, ранее пресса неоднократно писала, что принц Гарри и его жена испытывают давление как со стороны журналистов, так и со стороны монаршей семьи.

Так, в декабре Меган Маркл возглавила рейтинг "самых несправедливо раскритикованных людей в 2019 году"; ее назвали самым затравленным человеком Великобритании. Американскую экс-актрису начали критиковать в СМИ еще со свадьбы с принцем Гарри. Расовая принадлежность Маркл, чья мать является афроамериканкой, стала одним из поводов для критики.

Getty

Также позже стало известно, что Елизавета II убрала фото Гарри и Меган со стола в своем кабинете для аудиенций в Букингемском дворце. Этот факт заметили журналисты во время личной встречи монарха с верховным комиссаром Гренады Кишей Александер-Грант – изображение было заменено на совместное фото принца Гарри и принца Уильяма.

Июль 2019 года Getty

Июль 2019 года Getty

Октябрь 2019 года Getty

Эту ситуацию в СМИ попытались объяснить тем, что ранее в документальном фильме ITV Меган и Маркл рассказали о трудностях жизни под пристальным вниманием общественности. В частности, герцогиня пожаловалась, что в СМИ Британии о ней выходило множество негативных материалов, а каждая женщина ощущает себя уязвимой, особенно находясь в положении.

В королевской семье же выразили недовольство таким поведением внука королевы и его супруги.

Кроме того, по данным СМИ, о разладе в королевском семействе говорит и тот факт, что рождественские праздники принц Гарри с супругой и сыном Арчи провели в Канаде.

Также еще после свадьбы Меган и Гарри пресса писала о конфликте, который произошел между королевой и ее невесткой из-за свадебной тиары. Так, в день бракосочетания с принцем Гарри на голове Меган сверкала тиара в стиле ар-деко с бриллиантами, которую избраннице принца одолжила королева Елизавета II. Но, по информации СМИ, Меган хотела надеть совсем другой редкий экземпляр – тиару с изумрудами, но получила ответ, что не может ее надет на свадьбу.

Getty

"Был очень горячий спор, заставивший королеву поговорить с принцем Гарри. Елизавета II сказала, что Меган не может иметь все, что хочет. В конце концов, это она дает ей украшение. Ее Величество также задалась вопросом: зачем Меган понадобилась фата, если учитывать, что брак с Гарри для нее второй", – писало в 2018 году издание The Sun, ссылаясь на инсайдера.

Getty

Getty

А репортер Роберт Джобсон в своей книге написал о том, что принц Гарри незадолго до свадьбы сказал помощникам: "Что Меган хочет, то она и получает". Но, судя по этому случаю, не все желания герцогини осуществимы.

Конфликту между Елизаветой II и Меган Маркл предшествовали и многие другие неурядицы. Так, к примеру, журналисты ранее писали, что, к примеру, слово "беременная", которое часто использовала герцогиня Сассекская, королева считает вульгарным, а обувь на танкетке, которую носит Меган – Елизавете совсем не по вкусу.

ukrinform.ua

Однако, по слухам, главным "яблоком раздора" в отношениях королевы и герцогини якобы стал отец жены принца Гарри. По данным инсайдера, Елизавета II по своему опыту изначально хотела избежать огласки конфликта между Меган и Томасом: "Она была обеспокоена тем, что ситуация вышла из-под контроля. Букингемский дворец планировал вмешаться в ситуацию. Королева даже дала указание придворным, однако у Кенсингтонского дворца было свое мнение – герцогиня думала, что справится самостоятельно".

Своенравный характер Меган Маркл привел к определенной напряженности в отношениях с королевой, но все же Букингемский дворец тогда решил не вмешиваться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.

Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получит титул лорда Сассекского.

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