Как Любовь Успенская выглядела до пластики: в сеть попало архивное фото звезды

Советская и российская певица Любовь Успенская опубликовала давний снимок, на котором поклонники увидели разницу между ее внешностью до и после пластических операций.

На фото в Instagram Успенская вместе с братом. Таким образом она поздравила его с днем рождения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

"Судьба наградила меня прекрасными братьями, которые окружили меня поддержкой, любовью и подарили возможность чувствовать себя под защитой настоящего мужского плеча. И сегодня день рождения у одного из них!" – написала она, пожелав брату Яше "долгих, счастливых лет жизни, процветания, здоровья, удачи во всех делах и просто много улыбок".

Любовь Успенская с братом Яшей Instagram Успенской

Однако пользователи сети отметили, что Успенская сильно поменялась с возрастом. Некоторые даже не узнали ее.

"Люба, на второй фотографии Вы?", "Я думала вы блондинка от природы", "Вы здесь такая красивая. Как-будто до пластики ✨ но сейчас все равно тоже прекрасны", – написали в комментариях.

Скриншот с Instagram-страницы Успенской

Скриншот с Instagram-страницы Успенской

Скриншот с Instagram-страницы Успенской

Отметим, что сейчас звезда выглядит так:

Instagram Успенской Instagram Успенской

Ранее OBOZREVATEL писал, что Успенскую раскритиковали из-за увлечения пластикой.