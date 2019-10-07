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7 октября • обновлено в 11:08
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Как лучшие подруги: Тина Кароль зажгла с экс-женой Потапа на концерте "Время и Стекло"

1.7т Читать материал на украинском

Популярная украинская певица Тина Кароль и бывшая жена шоумена и музыканта Алексея Потапенко (Потапа), со-продюсер MOZGI Entertainment Ирина Горовая станцевали в обнимку на концерте группы "Время и Стекло".

Соответствующее видео было опубликовано на фан-странице Кароль в Instagram. Отметим, что артистка и продюсер зажигали так, словно они лучшие подруги (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Тина Кароль, Павел Орлов и Ирина Горовая

Тина Кароль, Павел Орлов и Ирина Горовая

Фото из Instagram

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Также добавим, что Тина пришла на концерт в клетчатом пальто, которое накинула поверх основного наряда. А Горовая была одета в фирменный мерч ВиС, посвященный шоу VISLOVO.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певицу Тину Кароль нежно поцеловала ее коллега Настя Каменских на своей свадьбе с шоуменом и музыкантом Потапом (Алексеем Потапенко).

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Персона
Тина Кароль
Место
Украина
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