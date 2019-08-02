"Как котята, которых макают в г*вно": известный украинский певец дал грустный прогноз о будущем

Украина движется в сторону домайдановских времен, чему свидетельствуют результаты выборов в стране, на фоне которых может вновь начаться притеснение государственного языка.

Такое мнение выразил украинский певец, рок-музыкант и композитор, вокалист группы "Плач Єремії" Тарас Чубай в интервью "Украинской правде".

"Без сомнения, откат (до домайдановских времен) будет, он уже идет. То, что произошло сейчас в Украине – русская спецоперация, которая прошла очень удачно. Далее нас снова ждут притеснения украинского языка, возможна отмена радиоквот, возвращение российских артистов", – отметил он.

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Чубай был консультантом и посредником между двумя группами депутатов до того, как приняли закон о квотах. Одна группа выступала за более радикальный вариант, другая хотела смягчить. Вокалисту же группы "Плач Єремії" не понравился ни сам закон, ни его результат.

"Свое д*рьмо всегда ближе, чем чужое. И среди этих песен точно есть что-то интересное. Закон о квотах – это гумус, на котором должен вырасти качественная украинская музыка. Но для этого должен пройти не один год", – подчеркнул он.

Тарас Чубай "Украинская правда"

По словам музыканта, все будет происходить в этот раз на другом фоне, так как украинцы после Революции Достоинства изменились.

"Мы сейчас – как котята, которых макают лицом в кучку, чтобы почувствовали, что так делать больше нельзя. Художникам как всегда нужно творить. Думаю, такой фон будет даже более благоприятным", – подчеркнул Чубай.

Музыкант также добавил, что не считает наших гастролеров в России украинцами. "Стараюсь их просто не замечать. Эти поездки и результаты нынешних выборов в Украине – одного поля ягоды. Но исторический процесс все равно движется в проукраинском направлении", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня состоялась российская премия МузТВ, куда за наградами кинулись украинские звезды. После этого в Азербайджане прошел ежегодный музыкальный фестиваль, организованный РФ, где также были замечены украинцы.

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