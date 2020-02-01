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1 февраля • обновлено в 23:04
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"Как контуженная": Лободу подвергли критике из-за нового фото

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В сети раскритиковали новую публикацию Светланы Лободы на ее странице в социальной сети.

В своем Instagram-аккаунте певица выложила новую фотографию со своего отдыха в купальнике, сопроводив фотоснимок комментарием.

"Выражение лица женщины гораздо важнее ее одежды", - написала Лобода.

Пользователи раскритиковали певицу, намекнув, что на ее фото в солнцезащитных очках сложно разглядеть выражение лица.

"А какое здесь выражение лица???? По по-моему цитата не к месту; Как контуженая. Извините....; Сейчас все посмотрели именно на выражение лица; Шею заклинило?; А вот отсутствие одежды гораздо важнее выражения лица этой женщины", - считают подписчики.

"Как контуженная": Лободу подвергли критике из-за нового фото
"Как контуженная": Лободу подвергли критике из-за нового фото
"Как контуженная": Лободу подвергли критике из-за нового фото
"Как контуженная": Лободу подвергли критике из-за нового фото
"Как контуженная": Лободу подвергли критике из-за нового фото

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