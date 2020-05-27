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27 мая • обновлено в 10:44
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Как изменились звезды сериала "Секс в большом городе": неожиданные фото

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Если Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон часто появляются на публике, то остальных звезд сериала "Секс в большом городе" можно увидеть не часто.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как сейчас выглядят актеры, сыгравшие в культовом сериале.

Как изменились звезды сериала "Секс в большом городе": неожиданные фото

Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу)

Как изменились звезды сериала "Секс в большом городе": неожиданные фото

cosmo.com.ua

Как изменились звезды сериала "Секс в большом городе": неожиданные фото

cosmo.com.ua

Синтия Никсон (Миранда Хоббс)

Как изменились звезды сериала "Секс в большом городе": неожиданные фото

cosmo.com.ua

Как изменились звезды сериала "Секс в большом городе": неожиданные фото

cosmo.com.ua

Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк)

Как изменились звезды сериала "Секс в большом городе": неожиданные фото

cosmo.com.ua

Как изменились звезды сериала "Секс в большом городе": неожиданные фото

cosmo.com.ua

Ким Кэтролл (Саманта Джонс)

Как изменились звезды сериала "Секс в большом городе": неожиданные фото

cosmo.com.ua

Как изменились звезды сериала "Секс в большом городе": неожиданные фото

cosmo.com.ua

Джон Корбетт (Эйдан Шоу)

Как изменились звезды сериала "Секс в большом городе": неожиданные фото

cosmo.com.ua

Как изменились звезды сериала "Секс в большом городе": неожиданные фото

cosmo.com.ua

Уилли Гарсон (Стэнфорд Блэтч)

Как изменились звезды сериала "Секс в большом городе": неожиданные фото

cosmo.com.ua

Как изменились звезды сериала "Секс в большом городе": неожиданные фото

cosmo.com.ua

Марио Кантоне (Энтони Марантино)

Как изменились звезды сериала "Секс в большом городе": неожиданные фото

cosmo.com.ua

Как изменились звезды сериала "Секс в большом городе": неожиданные фото

cosmo.com.ua

Кайл МакЛахлен (Трей МакДугалл)

Как изменились звезды сериала "Секс в большом городе": неожиданные фото

cosmo.com.ua

Как изменились звезды сериала "Секс в большом городе": неожиданные фото

cosmo.com.ua

Крис Нот (Мистер Биг)

Как изменились звезды сериала "Секс в большом городе": неожиданные фото

cosmo.com.ua

Как изменились звезды сериала "Секс в большом городе": неожиданные фото

cosmo.com.ua

Джейсон Льюис (Смит Джеррод)

Как изменились звезды сериала "Секс в большом городе": неожиданные фото

cosmo.com.ua

Как изменились звезды сериала "Секс в большом городе": неожиданные фото

cosmo.com.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выглядят сегодня повзрослевшие дети ушедших легенд: наследники Круга, Цоя и Бодрова.

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Автор
Мария Дидык
Тег
шоу-бизнес
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