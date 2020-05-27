Как изменились звезды сериала "Секс в большом городе": неожиданные фото

Если Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон часто появляются на публике, то остальных звезд сериала "Секс в большом городе" можно увидеть не часто.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как сейчас выглядят актеры, сыгравшие в культовом сериале.

Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу)

cosmo.com.ua

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Синтия Никсон (Миранда Хоббс)

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Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк)

cosmo.com.ua

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Ким Кэтролл (Саманта Джонс)

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Джон Корбетт (Эйдан Шоу)

cosmo.com.ua

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Уилли Гарсон (Стэнфорд Блэтч)

cosmo.com.ua

cosmo.com.ua

Марио Кантоне (Энтони Марантино)

cosmo.com.ua

cosmo.com.ua

Кайл МакЛахлен (Трей МакДугалл)

cosmo.com.ua

cosmo.com.ua

Крис Нот (Мистер Биг)

cosmo.com.ua

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Джейсон Льюис (Смит Джеррод)

cosmo.com.ua

cosmo.com.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выглядят сегодня повзрослевшие дети ушедших легенд: наследники Круга, Цоя и Бодрова.

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